Kid Abelha adia show de turnê histórica em Salvador

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As abelhas de Salvador vão ter que esperar um pouco mais para assistir a memorável turnê da banda Kid Abelha, que estava prevista para acontecer no dia 11 deste mês, na Arena Fonte Nova.

Agora, a banda, considerada um fenômeno nos anos 1980, subirá aos palcos da capital baiana no dia 1° de agosto, um sábado, no mesmo local. O motivo? Questões operacionais ligadas à realização do evento, de acordo com a nota divulgada pela produção do show.

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Quem já adquiriu os ingressos para apresentação não precisará comprar novamente. Isso porque os bilhetes seguem válidos para a nova data, sem necessidade de troca.



Turnê Kid Abelha: reorganização dos setores

Em nota enviada à imprensa, a produção da também informou que houve uma reorganização dos setores para melhor acomodar o público. Com isso, a mudança segue da seguinte forma:

Cadeira Inferior Leste, Cadeira Inferior Oeste, Cadeira Intermediária Norte, Cadeira Intermediária Leste e Lounge: quem adquiriu ingressos para esses setores será alocado na Pista Premium.

quem adquiriu ingressos para esses setores será alocado na Pista Premium. Pista, Pista Premium ou Pacote Vip: não terá alteração de setor.



Não será possível trocar o setor para uso do ingresso fora da realocação indicada.



Assista clipe da música de Kid Abelha que dá nome a turnê:



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Como será feito o reembolso da turnê Kid Abelha?

Caso não seja possível comparecer à nova data, e o público deseje optar pelo cancelamento da compra, os ingressos adquiridos serão reembolsados de acordo com os procedimentos abaixo:

Compras online/site

Solicite o cancelamento integral do seu pedido, incluindo taxas, do dia 06 de julho às 23h59 até o dia 18 de julho, no mesmo horário, acessando sua área logada em “Meus Pedidos”, selecionando o pedido em questão e clicando em “Solicitar Reembolso” no final da página;

acessando sua área logada em “Meus Pedidos”, selecionando o pedido em questão e clicando em “Solicitar Reembolso” no final da página; Caso possua mais de um pedido, será necessário realizar o mesmo procedimento para cada um deles;

Após essa data, nenhum pedido de cancelamento será acatado.

Seja com ingresso físico ou digital, a solicitação de cancelamento/estorno deverá ser feita pelo titular da compra, no mesmo local onde a compra foi realizada;

Bilheteria física

Para solicitar o cancelamento/estorno, será necessário apresentar documento oficial com foto;

No caso de ingressos físicos: o cliente deverá devolver todos os ingressos vinculados ao pedido;

o cliente deverá devolver todos os ingressos vinculados ao pedido; No caso de ingressos digitais: o cliente deverá apresentar os ingressos no aplicativo Quentro, para validação e cancelamento do pedido;

Em ambos os casos, o cliente receberá um formulário preenchido como comprovante de que a solicitação de estorno foi realizada;

O cancelamento será realizado apenas de forma integral, contemplando todos os ingressos do pedido/compra. Não será possível realizar estorno parcial.

Prazos para identificação do estorno/reembolso:

Cartão de crédito: o prazo para identificar o estorno é de até 2 ciclos da fatura após a confirmação de cancelamento do pedido, conforme a data de fechamento definida pelo emissor do cartão. Esse prazo pode variar de acordo com cada administradora; pedimos que acompanhe o lançamento na fatura do cartão utilizado na compra;

o prazo para identificar o estorno é de até 2 ciclos da fatura após a confirmação de cancelamento do pedido, conforme a data de fechamento definida pelo emissor do cartão. Esse prazo pode variar de acordo com cada administradora; pedimos que acompanhe o lançamento na fatura do cartão utilizado na compra; Cartão de débito ou PIX: o prazo para identificar o reembolso é de até 10 dias úteis após a confirmação de cancelamento do pedido, e o valor será processado na mesma conta utilizada ou indicada, no caso de pagamento em dinheiro em espécie.

Kid Abelha anuncia turnê com show em Salvador após 13 anos de hiato

Após um hiato de 13 anos, o grupo Kid Abelha anunciou seu retorno aos palcos em uma turnê especial que vai rodar o Brasil. Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato – a formação mais longeva do grupo – devem passar por 10 capitais, incluindo Salvador, que deve receber os artistas no dia 12 de julho, na Arena Fonte Nova.

A turnê, intitulada “Eu Tive um Sonho”, começa no dia 12 de junho, no Rio de Janeiro, e passa também por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.

O projeto terá a direção musical de Liminha, que trabalhou nos primeiros álbuns do Kid Abelha. No palco, a banda será acompanhada por músicos convidados e um naipe de sopros.