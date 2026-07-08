Médico do Vitória atualiza status de Nathan Mendes após cirurgia

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Lesionado desde a semifinal da Copa do Nordeste, disputada contra ao ABC em maio deste ano, o lateral-direito Nathan Mendes, do Vitória, realizou, nesta quarta-feira, 8, a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA), ligamento anterolateral e menisco.

“A cirurgia ocorreu conforme planejado e sem intercorrências. Em poucos dias o atleta já iniciará a reabilitação aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube”, disse o Dr. Marcelo Midlej, que realizou os procedimentos juntamente com os médicos Wilson Vasconcelos e Alisson Almeida.

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Sem Nathan Mendes, quem atuou e deve atuar?

O jogador de 23 anos era titular do time até se machucar, e abriu espaço para Claudinho e Edenilson atuarem na lateral-direita durante a sua ausência. Para reforçar a posição e dar mais uma opção ao técnico Jair Ventura, o Vitória acertou a contratação de Fabiano Souza, que estava no Moreirense, de Portugal.

Apesar de já ter realizado a cirurgia, a tendência é que Nathan Mendes fique de fora dos gramados pelo restante da temporada. Outro jogador do Vitória para a posição, Mateus Silva também está lesionado, se recupera de uma lesão na coxa, e tem prazo de retorno indefinido.

Dentro de campo, o Vitória enfrenta o Vasco na próxima quinta-feira, 16, às 19h30, no Barradão, no retorno do calendário do futebol brasileiro depois da Copa do Mundo.