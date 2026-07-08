Vitória sofre gols no fim e perde de virada para o Flamengo no Sub-17

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O Esporte Clube Vitória visitou o Flamengo em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta quarta-feira, 8, o Leãozinho foi derrotado por 3 a 2 no CT Ninho do Urubu, na cidade do Rio de Janeiro.

A Fábrica de Talentos chegou a estar vencendo por 2 a 1, com gols de Ygor Luan e Júlio Cesar. No entanto, o time baiano foi vazado duas vezes na reta final do segundo tempo e acabou cedendo a virada.

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Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe assim: Mateus Pedro; Hugo Furtado (Luis Henrique), Geovane Pedro, Silas e Cauan Henrique; Luis Gustavo, Yarlen e Yuri Conca (Jorginho); Ygor Luan (Ruanderson), Júlio Cesar (Erick Kauã) e Pietro (Arthur).

Classificação e próximo compromisso

Após a derrota, o Vitória agora ocupa a 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com três pontos. O Rubro-Negro venceu apenas uma partida e perdeu as seis demais disputadas na competição.

O próximo compromisso da equipe rubro-negra será diante do São Paulo, no CT Manoel Pontes Tanajura, pela 8ª rodada do Brasileirão. O jogo acontecerá na terça-feira, 14, às 15h.