Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Bahia vence o Vitória em clássico pelo Brasileirão Sub-17

Esquadrãozinho derrotou o rival com o placar de 1 a 0

João Grassi
Por
| Atualizada em
Bahia 1x0 Vitória - Brasileirão Sub-17
Bahia 1x0 Vitória - Brasileirão Sub-17 - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória se enfrentaram em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta quinta-feira, 25, o Esquadrãozinho derrotou o Leãozinho com o placar de 1 a 0, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila.

O gol do Bahia e único do BaVi foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo. Denis Felipe cruzou da direita para Lyan, que subiu mais que a defesa do Vitória e testou para o fundo das redes. Vale lembrar que o Rubro-Negro teve Yuri Conca expulso aos 4 minutos da etapa final.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para o duelo válido pela 5ª rodada, o técnico Túlio Bilaque utilizou a seguinte escalação: Arthur; Jonathan Marinho, Leonardo, Leônidas e Victor Gabriel (Christofer); Keven (Henry Riquelme), Denis Felipe e Daniel David (Raify); Lyan, Luidi (Halex) e Fabio Ryan (Kaio Pessan).

O treinador Jeanderson Santana, por outro lado, escalou sua equipe assim: Mateus Pedro; Dátolo Emanuel (Hugo Furtado), Geovane Pedro, Victor José (Dhiego Vinicius) e Cauan Henrique (Arthur); Yarlen, Silas e Yuri Conca; Erick Kauã (Ygor Luan), Júlio Cesar (Luis Henrique) e Pietro.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Com gols de Dell e Carioca, Bahia vence o Santos no Brasileirão sub-20
Com gols de Dell e Carioca, Bahia vence o Santos no Brasileirão sub-20 imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória vence Botafogo e se afasta do Z-3 no Brasileirão sub-20
Vitória vence Botafogo e se afasta do Z-3 no Brasileirão sub-20 imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória bate o Grêmio no Sul e vence primeira no Brasileiro Sub-17
Vitória bate o Grêmio no Sul e vence primeira no Brasileiro Sub-17 imagem

Classificação e próximos compromissos

Após o resultado positivo, o Bahia agora ocupa a 9ª posição do Brasileirão Sub-17, com sete pontos. O Vitória, por outro lado, acumula três pontos é o 18º colocado na classificação.

O Tricolor volta a jogar na próxima terça-feira, 30, às 15h, contra o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra. A Fábrica de Talentos entra em campo simultaneamente ao rival, diante do Vasco, no CT Manoel Pontes Tanajura. Os jogos são válidos pela 6ª rodada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas