E.C.BAHIA
Bahia vence o Vitória em clássico pelo Brasileirão Sub-17
Esquadrãozinho derrotou o rival com o placar de 1 a 0
Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória se enfrentaram em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta quinta-feira, 25, o Esquadrãozinho derrotou o Leãozinho com o placar de 1 a 0, no CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila.
O gol do Bahia e único do BaVi foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo. Denis Felipe cruzou da direita para Lyan, que subiu mais que a defesa do Vitória e testou para o fundo das redes. Vale lembrar que o Rubro-Negro teve Yuri Conca expulso aos 4 minutos da etapa final.
Para o duelo válido pela 5ª rodada, o técnico Túlio Bilaque utilizou a seguinte escalação: Arthur; Jonathan Marinho, Leonardo, Leônidas e Victor Gabriel (Christofer); Keven (Henry Riquelme), Denis Felipe e Daniel David (Raify); Lyan, Luidi (Halex) e Fabio Ryan (Kaio Pessan).
O treinador Jeanderson Santana, por outro lado, escalou sua equipe assim: Mateus Pedro; Dátolo Emanuel (Hugo Furtado), Geovane Pedro, Victor José (Dhiego Vinicius) e Cauan Henrique (Arthur); Yarlen, Silas e Yuri Conca; Erick Kauã (Ygor Luan), Júlio Cesar (Luis Henrique) e Pietro.
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Classificação e próximos compromissos
Após o resultado positivo, o Bahia agora ocupa a 9ª posição do Brasileirão Sub-17, com sete pontos. O Vitória, por outro lado, acumula três pontos é o 18º colocado na classificação.
O Tricolor volta a jogar na próxima terça-feira, 30, às 15h, contra o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra. A Fábrica de Talentos entra em campo simultaneamente ao rival, diante do Vasco, no CT Manoel Pontes Tanajura. Os jogos são válidos pela 6ª rodada.