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NO COMANDO!

Ex-dupla BaVi é anunciado como novo técnico de time da Série B

Profissional de 41 anos já passou por outros dois clubes na temporada

João Grassi
Por
Estádio Antônio Accioly
Estádio Antônio Accioly - Foto: Raphael Teixeira | Atlético Goianiense

Ex-atacante com passagem por Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, Roger Silva é o novo técnico do Atlético-GO. O anúncio foi feito na noite da última terça-feira, 7, quando o clube confirmou a chegada do profissional de 41 anos para comandar a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O vínculo é válido até o fim da temporada.

“O profissional de 41 anos, chega ao Atlético Goianiense para assumir o time na sequência da Série B, com comando forte e altamente ofensivo. Roger teve uma carreira vitoriosa como jogador, como técnico realizou trabalhos de destaque no Londrina, Athletic-MG e Sport, sendo campeão Pernambuco na atual temporada. Com curriculum de acessos e bons trabalhos, Roger Silva tem o perfil que o Atlético escolheu, demonstrou muita vontade de estar aqui e é o nosso técnico. Vamos apoiar!! Bem-vindo, professor!!”

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Antes de assumir o novo desafio, Roger iniciou a temporada de 2026 no Sport. No clube pernambucano, dirigiu a equipe em 12 partidas, conquistou seis triunfos e ainda levantou o título do Campeonato Pernambucano. Apesar do bom começo, acabou desligado após a estreia na Série B e a eliminação na Copa do Brasil diante do Athletic-MG.

Na sequência da temporada, o treinador teve uma rápida passagem pelo América-MG. Foram nove jogos no comando da equipe mineira, com apenas duas vitórias, desempenho que resultou em sua saída pouco tempo depois.

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Carreira na dupla BaVi

Com uma carreira extensa como atleta, Roger defendeu as cores rubro-negras do Vitória em 2009, emprestado pelo São Paulo. No Leão da Barra, disputou 35 partidas, marcou 15 gols e distribuiu sete assistências, sendo campeão baiano naquela temporada.

Já no lado azul, vermelho e branco de Salvador, a passagem foi mais discreta. Roger chegou ao Bahia em 2015 para a disputa da Série B, atuando em apenas nove jogos, com três gols marcados e uma assistência.

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