Ex-dupla BaVi é anunciado como novo técnico de time da Série B

Ex-atacante com passagem por Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória, Roger Silva é o novo técnico do Atlético-GO. O anúncio foi feito na noite da última terça-feira, 7, quando o clube confirmou a chegada do profissional de 41 anos para comandar a equipe na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O vínculo é válido até o fim da temporada.

“O profissional de 41 anos, chega ao Atlético Goianiense para assumir o time na sequência da Série B, com comando forte e altamente ofensivo. Roger teve uma carreira vitoriosa como jogador, como técnico realizou trabalhos de destaque no Londrina, Athletic-MG e Sport, sendo campeão Pernambuco na atual temporada. Com curriculum de acessos e bons trabalhos, Roger Silva tem o perfil que o Atlético escolheu, demonstrou muita vontade de estar aqui e é o nosso técnico. Vamos apoiar!! Bem-vindo, professor!!”

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Antes de assumir o novo desafio, Roger iniciou a temporada de 2026 no Sport. No clube pernambucano, dirigiu a equipe em 12 partidas, conquistou seis triunfos e ainda levantou o título do Campeonato Pernambucano. Apesar do bom começo, acabou desligado após a estreia na Série B e a eliminação na Copa do Brasil diante do Athletic-MG.

Na sequência da temporada, o treinador teve uma rápida passagem pelo América-MG. Foram nove jogos no comando da equipe mineira, com apenas duas vitórias, desempenho que resultou em sua saída pouco tempo depois.

Carreira na dupla BaVi

Com uma carreira extensa como atleta, Roger defendeu as cores rubro-negras do Vitória em 2009, emprestado pelo São Paulo. No Leão da Barra, disputou 35 partidas, marcou 15 gols e distribuiu sete assistências, sendo campeão baiano naquela temporada.

Já no lado azul, vermelho e branco de Salvador, a passagem foi mais discreta. Roger chegou ao Bahia em 2015 para a disputa da Série B, atuando em apenas nove jogos, com três gols marcados e uma assistência.