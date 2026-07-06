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MERCADO DA BOLA

Ex-Bahia reeditará dupla com artilheiro da Fonte Nova em novo clube

Atacantes foi anunciado oficialmente como reforço de clube da Série B

Lucas Vilas Boas
Por
Raí Nascimento em campo pelo Bahia
Raí Nascimento em campo pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Depois de anunciar a contratação de Nino Paraíba, o Londrina oficializou mais um velho conhecido da torcida do Bahia como reforço. Dessa vez, foi a vez do atacante Raí Nascimento desembarcar no sul do país para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural do Rio de Janeiro, o jogador de 28 anos saiu muito jovem da base do Fluminense para começar uma longa trajetória no futebol espanhol. Ele chegou em Espanha em 2013, passou por diversos clubes, e retornou ao Brasil somente em 2021, para reforçar o Bahia.

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Raí Nascimento chegou ao Tricolor para contribuir na Série A daquela temporada, e buscar a permanência na elite. Apesar de três gols e duas assistências em 15 jogos, o Esquadrão acabou rebaixado à Segunda Divisão.

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Em 2022, Raí conseguiu ajudar com oito participações diretas em gols, mas sem ter o mesmo nível de importância no elenco do Bahia. Com passagem marcada por oscilações, rebaixamento e um acesso à Série A, o jogador deixou o clube ao final daquela temporada para reforçar o Ludogorets, da Bulgária.

O atacante fechou com o Guarani na temporada passada, mas não conseguiu fazer a diferença no Bugre, e fez apenas cinco partidas vestindo verde e branco. Raí também soma passagem pelo São João de Ver, de Portugal.

Nomes conhecidos

Gilberto em treino pelo Londrina
Gilberto em treino pelo Londrina - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Clube gerenciado pela Squadra Sports, conglomerado multi-clubes liderado por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, o Londrina também tem em seu elenco jogadores como André Dhominique, Nino Paraíba, Rafael Soares, Vitor Jacaré e Gilberto, que também passaram pelo Bahia nos últimos anos.

Maior artilheiro da Arena Fonte Nova, com 32 gols marcados, Gilberto contribuiu na goleada massacrante por 5 a 0 do Londrina sobre o CRB, neste sábado, 4, pela Série B do Brasileiro. Com gol do camisa 9, o Tubarão chegou a 18 pontos na tabela e saiu da zona de rebaixamento à Terceira Divisão, chegando à 16ª colocação.

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