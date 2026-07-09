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E.C.VITÓRIA

STJD absolve presidente, mas Vitória é multado após julgamento

Sanções foram aplicadas após ocorrências na final da Copa do Nordeste

João Grassi
Por
Vitória foi campeão da Copa do Nordeste em 2026
Vitória foi campeão da Copa do Nordeste em 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória foi punido pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com o pagamento de R$ 93,6 mil em multas, em decorrência de ocorrências registradas na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, disputada no Barradão.

Relator do caso, o auditor Pedro Henrique Esselin Perdiz votou pela penalização do clube e pela absolvição do dirigente, sendo acompanhado de forma unânime pelos demais integrantes da comissão. O presidente do clube, Fábio Mota, acabou absolvido da acusação enquadrada no artigo 243-B do CBJD.

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Entre as infrações, o Vitória foi multado em R$ 5,6 mil com base no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), devido ao atraso de sete minutos para o início da partida — valor calculado em R$ 800 por minuto.

Mais sanções

O clube também recebeu punição de R$ 3 mil por conta do arremesso de copos em direção a jogadores e membros da comissão técnica do Fortaleza, situação enquadrada no artigo 213, inciso III, do CBJD.

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A maior sanção financeira, no entanto, foi aplicada com base no artigo 191, inciso III, do CBJD. Neste caso, o Vitória terá que pagar R$ 70 mil por irregularidades relacionadas à ação promocional da Casas Bahia, incluindo o episódio envolvendo pneus furados durante a ativação realizada na decisão.

Além disso, o Rubro-Negro ainda foi penalizado em R$ 15 mil por outra infração ao artigo 191 do CBJD, ligada ao descumprimento de normas da competição.

Saldo final

Com isso, o total das multas impostas ao clube chegou a R$ 93,6 mil.

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