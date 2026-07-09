STJD absolve presidente, mas Vitória é multado após julgamento

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória foi punido pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com o pagamento de R$ 93,6 mil em multas, em decorrência de ocorrências registradas na final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, disputada no Barradão.

Relator do caso, o auditor Pedro Henrique Esselin Perdiz votou pela penalização do clube e pela absolvição do dirigente, sendo acompanhado de forma unânime pelos demais integrantes da comissão. O presidente do clube, Fábio Mota, acabou absolvido da acusação enquadrada no artigo 243-B do CBJD.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as infrações, o Vitória foi multado em R$ 5,6 mil com base no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), devido ao atraso de sete minutos para o início da partida — valor calculado em R$ 800 por minuto.

Mais sanções

O clube também recebeu punição de R$ 3 mil por conta do arremesso de copos em direção a jogadores e membros da comissão técnica do Fortaleza, situação enquadrada no artigo 213, inciso III, do CBJD.

A maior sanção financeira, no entanto, foi aplicada com base no artigo 191, inciso III, do CBJD. Neste caso, o Vitória terá que pagar R$ 70 mil por irregularidades relacionadas à ação promocional da Casas Bahia, incluindo o episódio envolvendo pneus furados durante a ativação realizada na decisão.

Além disso, o Rubro-Negro ainda foi penalizado em R$ 15 mil por outra infração ao artigo 191 do CBJD, ligada ao descumprimento de normas da competição.

Saldo final

Com isso, o total das multas impostas ao clube chegou a R$ 93,6 mil.