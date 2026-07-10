Lateral do Vitória detalha experiência na Europa e estilo de jogo

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Apresentado oficialmente como jogador do Esporte Clube Vitória, o lateral-direito Fabiano Souza conversou pela primeira vez com a imprensa. Nesta sexta-feira, 10, ele concedeu entrevista coletiva no Barradão.

Durante a entrevista, Fabiano afirmou estar “ansioso” para estrear pelo Vitória e se colocou à disposição para jogar o quanto antes. Ele iniciou suas falas relembrando sua longa trajetória na Europa, tendo iniciado sua carreira no Braga, de Portugal.

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“Eu saí muito jovem daqui do Brasil, aos 18 anos. Minha primeira partida como profissional foi no Braga, uma estreia que eu não imaginava que ia ser tão rápida assim. Fui construindo minha história lá. Graças a Deus foi bonita. Hoje em dia eu estou aqui no Brasil”, relembrou.

O camisa 70 descreveu suas características em campo, se classificando como um “lateral defensivo”. No entanto, garantiu que também pode contribuir positivamente no ataque.

“Eu sou um lateral mais defensivo, mas ofensivamente eu acho que eu saio muito bem também. Em qualquer situação que o treinador me colocar para jogar, qualquer sentido, qualquer posição, eu posso jogar também”, detalhou.

Destaque com ex-técnico do Vitória

O primeiro clube brasileiro na carreira de Fabiano foi o Ceará, onde conseguiu se destacar apesar da campanha de rebaixamento no Brasileirão Série A. Por lá, foi treinado por Léo Condé, técnico campeão da Série B de 2023 pelo Leão da Barra.

“Grande treinador, sem palavras para falar dele. Me deu várias oportunidades no Ceará. Como vocês me conhecem, tenho muita raça, muita vontade. Pode esperar isso de mim”, pontuou.

Fabiano Souza - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Questionado sobre vestir uma camisa importante no futebol brasileiro, o defensor explicou que qualquer partida de futebol envolve pressão e aproveitou para elogiar a torcida rubro-negra.

“A pressão sempre tem quando a gente entra em campo. Joguei aqui contra o Vitória, torcida maravilhosa. Espero sentir apoio esse deles”, concluiu.