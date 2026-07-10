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Baiano faz história e conquista medalha de ouro no Mundial de Canoagem
Atleta brasileiro conquistou o primeiro lugar com o percurso de 40s69
O Brasil voltou a celebrar uma medalha de ouro na Copa do Mundo de Canoagem Velocidade com um atleta diferente de Isaquias Queiroz. Nesta sexta-feira, 10, em Montreal, no Canadá, o baiano Gabriel Nascimento venceu a prova do C1 200 metros e encerrou um ciclo de quase uma década em que apenas o campeão olímpico havia levado o país ao topo do pódio na competição.
Na decisão, Gabriel completou o percurso em 40s69, garantindo o primeiro lugar e conquistando seu primeiro ouro em uma etapa de Copa do Mundo logo na estreia no circuito internacional. O atleta é natural de Ubatã, pequena cidade no interior da Bahia.
"Achei que fui bem essa prova. Tive uma largada ali na primeira parte, mas consegui pegar a medalha de ouro, graças a Deus. Estou remando para isso e estou aqui para garantir a medalha para o Brasil. Estou muito feliz pelo resultado que fiz aqui. Foi minha primeira prova em Copa do Mundo e consegui garantir minha primeira medalha - comemorou Gabriel", disse o atleta.
Conquista histórica para o Brasil
A conquista tem peso histórico para a canoagem brasileira. Desde o início da trajetória vitoriosa de Isaquias Queiroz nas etapas da Copa do Mundo, em 2016, nenhum outro atleta do país havia conquistado um ouro individual na competição. O triunfo de Gabriel representa apenas a terceira medalha dourada do Brasil em provas individuais sem a participação direta do medalhista olímpico.
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Embora tenha ficado fora do pódio nos 200 metros, Isaquias segue vivo na disputa por medalha em Montreal. O baiano garantiu classificação para a final A do C1 500 metros após vencer sua bateria classificatória com o tempo de 1min57s86.
A prova estava bem intensa, com vento de frente. Como eu falei, acaba sentindo um pouco da dificuldade, mas foi uma prova muito boa. Saí um pouco lento, acho que tenho que melhorar um pouquinho para a final. No meio da prova consegui controlar bastante, manter o ritmo e fui subindo pouco a pouco para fazer uma boa prova no final - avaliou Isaquias.