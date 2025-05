Isaquias Queiroz leva medalha de ouro na Copa do Mundo de canoagem

Isaias celebrando o ouro - Foto: Divulgação

Após quase um ano fora, desde a Olimpíada de Paris-2024, Isaquias Queiroz começou bem em seu retorno às competições. O atleta do Flamengo venceu a prova do C1 500 metros da Copa do Mundo de canoagem velocidade, em Szeged, na Hungria, e conquistou a medalha de ouro.

Com o tempo de 1min47s80, o baiano superou Zakhar Petrov. O russo ficou com a prata, e o romeno Catalin Chirla completou o pódio, em terceiro lugar. O Brasil também foi representado por Gabriel Assunção, que cruzou a linha de chegada dois segundos e meio depois de Isaquias e terminou na quinta colocação.

Os dois voltam à água ao lado ainda neste sábado, para a disputa em duplas do C2 500m.A prova terá outra dupla brasileira, formada por Filipe Vieira e Jacky Godmann

Prata em Paris

A menos de um ano, Isaquias Queiroz ganhou medalha de prata na canoagem velocidade na prova C1 1000m, nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele soma cinco medalhas olímpicas na carreira: uma de ouro, três de pratas e uma de bronze.