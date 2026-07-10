Bahia anuncia contratação do goleiro argentino Guido Herrera

O Bahia anunciou, na noite desta sexta-feira, 10, a contratação do goleiro Guido Herrera. O jogador de 34 anos assinou contrato até o final de 2027 e chega para disputar a titularidade com Ronaldo no time comandado por Rogério Ceni.

✍🏽 Goleiro argentino Guido Herrera chega do Talleres🇦🇷 e é mais um reforço do Esquadrão! Leia tudo aqui ➡️ https://t.co/7GmvjYjGyI #TudoTemBahia #BBMP pic.twitter.com/RbvZmkBscv — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 10, 2026

O atleta desembarcou em Salvador na última quarta-feira, 8, e já falou suas primeiras palavras como reforço do Tricolor. Com dez anos no Talleres no currículo, Guido Herrera afirmou que "não hesitou" ao fechar com o Esquadrão de Aço.

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"Como a possibilidade surgiu no primeiro dia, não hesitei. Em 2025, há um ano, também houve a possibilidade de vir para cá, mas acabou não se concretizando. Agora, quando a oportunidade surgiu novamente, não hesitei porque, como eu disse, para mim é uma grande oportunidade na minha carreira", afirmou o goleiro no Aeroporto Internacional de Salvador.

Guido Herrera chega para resolver carência no elenco

A contratação de um nome para a posição era uma prioridade na cúpula do Bahia desde as saídas de João Paulo e Marcos Felipe, além da grave lesão de Léo Vieira. Para a sequência da temporada, Ronaldo e o novo reforço argentino são os principais nomes que ficam à disposição do técnico Rogério Ceni.

Guido Herrera não é uma novidade no setor de Scout do Bahia para esta temporada. O goleiro é um alvo antigo do Tricolor, que tentou a contratação no início de 2025. Como o próprio jogador citou na sua chegada à Salvador, a negociação acabou não se concretizando na época.

Guido Herrera atuava no Talleres desde 2016 e é o terceiro atleta com mais jogos pelo clube argentino, com 357 partidas disputadas. Durante esse período, ele conquistou a Segunda Divisão, em 2016, e a Supetaça Internacional Argentina, em 2023/24.

Reforço ainda não pode estrear

Apesar do anúncio, Guido Herrera ainda não poderá estrear com a camisa tricolor, já que a janela de transferências em vigência vale apenas para acordos nacionais. Como o jogador foi contratado junto a um clube do exterior, o goleiro segue impedido de ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes da abertura da janela internacional, que acontece a partir do dia 20 de julho, até 11 de setembro de 2026.

Com isso, ele não está à disposição para entrar em campo contra a Chapecoense, no próximo dia 17 de julho, em partida atrasada da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mesma regra serve para o atacante Alejo Véliz e o zagueiro Marco Moreno.