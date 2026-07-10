Bahia anuncia reforço no vôlei de praia para sonho olímpico em 2028

A muralha chegou! Nesta sexta-feira, 10, o Esporte Clube Bahia — Associação anunciou a contratação de Pedro Oliveira, reforço que integra o projeto do clube de levar, pela primeira vez, as cores azul, vermelha e branca aos Jogos Olímpicos.

Aos 22 anos, Pedro é uma das principais revelações do vôlei de praia brasileiro e passa a formar dupla com George Wanderley nas próximas competições da modalidade previstas no calendário tricolor. O principal objetivo é buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

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Los Angeles 2028 é a grande meta



Apontado como uma das esperanças de medalha para o Brasil nos próximos ciclos olímpicos, Pedro Oliveira garantiu ao portal A TARDE que todo o trabalho da dupla está voltado para alcançar o sonho de representar o Bahia nas Olimpíadas.





Basicamente, todas as horas da nossa vida são dedicadas à conquista desse objetivo Pedro Oliveira - novo reforço do vôlei de praia do Bahia



"Estamos trabalhando intensamente todos os dias da semana para conquistar esse, que é o nosso principal objetivo. Nosso foco é totalmente voltado para isso", disse o novo atleta do Bahia.



Também em entrevista à reportagem, o presidente Emerson Ferretti reforçou o objetivo de levar o Bahia aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. "É um projeto bastante ambicioso", afirmou.



"Esperamos nos manter entre os primeiros colocados do ranking, porque o sonho de colocar um atleta tricolor nas Olimpíadas de Los Angeles segue vivo, principalmente com a chegada do Pedro. [...] É um projeto bastante ambicioso, que tem como objetivo disputar as Olimpíadas de Los Angeles. O vôlei de praia é uma das modalidades em que enxergamos grandes possibilidades de transformar esse sonho em realidade, especialmente com George e Pedro representando o Bahia", declarou o gestor.

Por que Pedro escolheu o Bahia?



Além disso, o atleta explicou que aceitar o convite do Bahia foi um "sim muito fácil".



"O Bahia é um clube enorme, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Então, aceitar a proposta para representar um clube como esse, ainda mais jogando ao lado de um atleta como o George e sendo treinado por um profissional como o Marquinho, foi um 'sim' muito fácil".





Conheça o Pedro Oliveira



Com uma estatura avantajada, de 2,02 metros, Pedro, natural de Aracaju (SE), rapidamente ascendeu no vôlei de praia e já apresenta resultados expressivos em competições nacionais e internacionais. Foi campeão de três etapas do Circuito Brasileiro e de uma do Beach Pro Tour Futures, torneio de desenvolvimento do Circuito Mundial. Além disso, jogando com Renato Andrew, ficou entre as quatro melhores duplas do planeta no Elite16, torneio principal do mesmo circuito, disputado em Saquarema em 2025.





O jovem, ainda, é visto como esperança de medalhas para o Brasil nas próximas Olimpíadas. Prova disso é que integrou a Vivência Olímpica 2024, programa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que levou a Paris jovens representantes de diferentes modalidades com potencial de participação em futuras edições dos Jogos.





Confira as principais conquistas de Pedro:

Campeão Mundial Futures;

Campeão dos Jogos Sul-Americanos da Juventude;

Campeão Brasileiro Sub-21;

Tricampeão Brasileiro Aberto;

Campeão Sul-Americano Sub-19;

Vice-campeão Brasileiro Top 16;

Vice-campeão Mundial Futures;

Vice-campeão Sul-Americano Sub-21;

Terceiro colocado no Top 16 Brasileiro;

Terceiro colocado no Campeonato Sul-Americano.

Emerson revela bastidores da contratação



Durante a apresentação do atleta, o presidente do Bahia — Associação, Emerson Ferretti, revelou como foi o processo para convencer Pedro a defender o clube, mesmo diante do interesse de outras equipes.



Segundo Ferretti, a presença do técnico Marcos Chá, que participou de quatro edições dos Jogos Olímpicos, confere credibilidade ao projeto do vôlei de praia do Bahia. O dirigente também destacou que a possibilidade de formar dupla com George Wanderley e a força da marca do Esquadrão foram fatores decisivos para a escolha do atleta.



