ESPORTES
Copa 2 de Julho: saiba quais são os times classificados às oitavas
Fases finais do principal torneio sub-15 do Brasil começam neste sábado, 11
A definição das 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa 2 de Julho aconteceu nesta quinta-feira, 9, com o encerramento da fase de grupos. Ao todo, 48 equipes, entre times baianos, brasileiros e internacionais, participaram do torneio.
Jacuipense, Bahia, Vitória, Galícia, Seleção de Itaberaba, Fluminense de Feira, Camaçariense, Litoral Norte, Estrela de Março e Ypiranga são os representantes baianos na disputa pela taça.
Já Ceará, Santos, Goiás, LS Valença-MA e Palmeiras são os representantes de fora do estado que seguem vivos na competição.
Confrontos das oitavas de final deste sábado, 11
CT Bahia
- 10h – Jacuipense × Bahia
- 14h – Ceará × Galícia
- 15h30 – Santos × Seleção de Itaberaba
CT Fluminense
9h – Fluminense de Feira × Goiás
CT WET
- 9h – Camaçariense × Litoral Norte
- 10h30 – LS Valença-MA × Estrela de Março
CT Vitória
- 14h – Vitória × Seleção de Itabuna
- 15h30 – Palmeiras × Ypiranga
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Resultados da última rodada da fase de grupos
CT do Vitória
- Litoral Norte 0 x 8 Vitória
- Itabuna 1 x 8 Palmeiras
CT Bahia
- Ibipitanga 0 x 10 Bahia
- Chute de Ouro 1 x 1 Brumado
- Castro Alves 0 x 19 Santos
- Eunápolis 3 x 0 Andaraí
Vila Canária
- Juazeiro 2 x 0 Ypiranga
- Formosa do Rio Preto 0 x 2 Geração Brotas
- Benfica 0 x 1 SSA
- Seleção de Itabuna 2 x 1 Quijingue
CT WET
- Recreativo ABEAC 0 x 8 Jacuipense
- Canarinho 1 x 3 Camaçariense