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ESPORTES

Copa 2 de Julho: saiba quais são os times classificados às oitavas

Fases finais do principal torneio sub-15 do Brasil começam neste sábado, 11

João Grassi
Por
Jovens do interior apostam na Copa 2 de Julho para mudar de vida
Jovens do interior apostam na Copa 2 de Julho para mudar de vida - Foto: Márcio José

A definição das 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Copa 2 de Julho aconteceu nesta quinta-feira, 9, com o encerramento da fase de grupos. Ao todo, 48 equipes, entre times baianos, brasileiros e internacionais, participaram do torneio.

Jacuipense, Bahia, Vitória, Galícia, Seleção de Itaberaba, Fluminense de Feira, Camaçariense, Litoral Norte, Estrela de Março e Ypiranga são os representantes baianos na disputa pela taça.

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Já Ceará, Santos, Goiás, LS Valença-MA e Palmeiras são os representantes de fora do estado que seguem vivos na competição.

Confrontos das oitavas de final deste sábado, 11

CT Bahia

  • 10h – Jacuipense × Bahia
  • 14h – Ceará × Galícia
  • 15h30 – Santos × Seleção de Itaberaba

CT Fluminense

9h – Fluminense de Feira × Goiás

CT WET

  • 9h – Camaçariense × Litoral Norte
  • 10h30 – LS Valença-MA × Estrela de Março

CT Vitória

  • 14h – Vitória × Seleção de Itabuna
  • 15h30 – Palmeiras × Ypiranga

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Resultados da última rodada da fase de grupos

CT do Vitória

  • Litoral Norte 0 x 8 Vitória
  • Itabuna 1 x 8 Palmeiras

CT Bahia

  • Ibipitanga 0 x 10 Bahia
  • Chute de Ouro 1 x 1 Brumado
  • Castro Alves 0 x 19 Santos
  • Eunápolis 3 x 0 Andaraí

Vila Canária

  • Juazeiro 2 x 0 Ypiranga
  • Formosa do Rio Preto 0 x 2 Geração Brotas
  • Benfica 0 x 1 SSA
  • Seleção de Itabuna 2 x 1 Quijingue

CT WET

  • Recreativo ABEAC 0 x 8 Jacuipense
  • Canarinho 1 x 3 Camaçariense
Imagem ilustrativa da imagem Copa 2 de Julho: saiba quais são os times classificados às oitavas
Foto: Márcio José
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