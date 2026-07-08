Copa 2 de Julho impulsiona sonho de atletas do interior da Bahia

Muito além da disputa por um título, a Copa 2 de Julho representa a chance de transformar sonhos em realidade. Considerada a maior competição sub-15 do Brasil, o torneio reúne 48 equipes, sendo 34 delas de municípios do interior da Bahia, e oferece a centenas de jovens a oportunidade de chamar a atenção de observadores e dar os primeiros passos rumo ao futebol profissional.

A vitrine para futuros jogadores

Entre os atletas que carregam essa expectativa está o goleiro Arthur Xavier Gonzaga. Aos 11 anos, o jogador já assume um papel de liderança dentro de campo e faz questão de lembrar os companheiros da importância de aproveitar a vitrine proporcionada pela competição.



"É a oportunidade de sermos vistos, mudar a nossa vida, cada um chegar a um clube grande, estar jogando, estar presente na Copa 2 de Julho e ser visto. É a oportunidade de mostrar e provar tudo o que sempre treinamos", destacou Arthur.

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Outro personagem da competição é Riquelme, atleta do Itagibá. Para disputar o torneio, o jovem percorreu 362 quilômetros até Salvador, encarando uma longa viagem em busca de um objetivo que vai além das quatro linhas.

"Saímos da nossa cidade, muito longe daqui. A dificuldade para chegar até aqui foi grande, mas quero agradecer por estarmos jogando. A Copa nos ajuda a ter reconhecimento", disse Riquelme.





Famílias também percorrem quilômetros pelo sonho



A dedicação dos jovens atletas também mobiliza suas famílias. Mãe de Joãozinho, jogador da equipe de Irecê, Carla Souza percorreu mais de 470 quilômetros para acompanhar o filho e acredita que a Copa 2 de Julho pode representar o início de uma trajetória de sucesso no futebol.



"Nós, mães, procuramos fazer tudo pelos nossos filhos. E isso é uma razão para sonhar. Eu venho de muito longe. A gente luta para vê-lo conquistar esse sonho, crescer na vida. A Copa 2 de Julho é uma ótima oportunidade para isso. É uma ponte. É uma porta aberta. A gente deve aproveitar muito para correr atrás, para que, a partir daqui, ele possa decolar e ir ainda mais longe", comentou Carla.





Competição entra na fase decisiva



Enquanto os sonhos seguem vivos, a competição se aproxima da fase decisiva. As últimas rodadas da fase de grupos estão sendo disputadas nesta quarta-feira, 8, e quinta-feira, 9, em diferentes sedes. Em Salvador, os jogos acontecem no CT Barradão, em Vila Canária e no Wet'n Wild. Na Região Metropolitana, as partidas são realizadas no CT do Bahia, em Dias d'Ávila, enquanto Feira de Santana recebe confrontos no CT do Fluminense.



As fases eliminatórias começam no sábado, 11 de julho, e seguem até o dia 15, quando será disputada a grande final da competição.