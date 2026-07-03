Segunda rodada da Copa 2 de Julho Sub-15 contou com duelos entre grandes equipes

A 16ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 seguiu com a segunda rodada nesta sexta-feira, 3, com 12 jogos disputados em cinco campos de Salvador, da Região Metropolitana (RMS) e de Feira de Santana. Os duelos entre as forças do futebol baiano e nacional, dos representantes internacionais e dos times do interior e da capital baiana marcaram o dia da maior copa sub-15 do país.

Dois jogos agitaram o Centro de Treinamento (CT) do Bahia, em Dias D’Ávila, entre equipes com histórico vitorioso na Copa 2 de Julho. Pela manhã, no grupo A, o Bahia (bicampeão do certame nacional – 2015 e 2022) e o Ceará (atual vice-campeão) empataram por 0x0. O Bahia lidera o grupo com o empate. O outro jogo do grupo foi o triunfo da Seleção de Ibipitanga por 2x0 contra a escolinha Chute de Ouro, de Salvador.

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Já o Santos (vice-campeão da edição de 2011) venceu o Goiás (campeão de 2024) por 2x0 à tarde pelo grupo B. Os dois times vinham de vitórias na primeira rodada. Agora, o alvinegro paulista está isolado na liderança do grupo.

No CT Barradão, o Vitória venceu o Seleção Scout, da Bolívia, por 3x0 e lidera o grupo G com seis pontos. No mesmo local, pelo grupo H, o Palmeiras, que vinha de um empate na primeira rodada, venceu o Puebla, do México, por 3x0 no outro duelo entre times brasileiros e estrangeiros para assumir a liderança do grupo ao final do dia.

Na Vila Canária, em Salvador, os líderes após a rodada são o Camaçariense após o empate de 0x0 contra o SSA, pelo grupo F; e o LS Valen, do Maranhão, que após empatar na estreia, ganhou do Ypiranga, mandante do tradicional estádio baiano que vinha de vitória na estreia, pelo grupo E. Ainda em Salvador, no Wet’n Wild, a Jacuipense venceu o Galícia por 2x0 no duelo entre os times que dividiam a liderança após a primeira rodada para garantir a posição isolada no grupo D.

Em Feira de Santana, no CT do Fluminense, pelo grupo C, o Flu de Feira aplicou um 4x0 no NRDEC; a Seleção de Irará ganhou da Seleção de Itapicurú por 1x0; e o FSA e a Seleção de Itaberaba empataram por 2x2. O líder do grupo é o dono da casa, com seis pontos, enquanto a vice-liderança está dividida entre a Seleção de Itaberaba e o FSA, ambos com quatro pontos e empatados em todos os demais critérios.

Copa 2 de Julho

Criada em 2007, a Copa 2 de Julho de Futebol Masculino Sub-15 se tornou uma das principais competições de base do país após a mudança da categoria sub-17 para sub-15 em 2015, o que motivou a participação de equipes de todo o país, de fora dele e da Seleção Brasileira. O torneio é reconhecido também pela revelação de grandes talentos, que inclusive fazem parte do plantel atual da categoria principal da seleção nacional.

Foto: Márcio José/Ascom Sudesb

A inclusão de equipes do interior após as disputas das fases regionais em 2022 e das escolinhas de Salvador, da RMS e de Feira de Santana neste ano aumentou a participação de times e de jogadores baianos, desenvolvendo a modalidade no estado e destacando o aspecto social do certame nacional. Em 2026, foram 456 equipes de mais de 250 cidades e quase 12 mil crianças e jovens da Bahia em campo.

A Copa 2 de Julho é promovida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e o apoio da Federação Bahiana de Futebol (FBF). Confira os resultados e próximos jogos da competição:

Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila

Chute de Ouro 0x2 Seleção de Brumado

Bahia 0x0 Ceará

Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila

Santos (SP) 2x0 Goiás (GO)

Grupo C – CT do Fluminense de Feira

NRDEC 0x4 Fluminense de Feira

Seleção de Irará 1x0 Seleção de Itapicurú

FSA 2x2 Seleção de Itaberaba

Grupo D – Wet’n Wild

São Raimundo 0x0 MAF

Galícia 0x2 Jacuipense

Grupo E – Vila Canária

Ypiranga 0x2 LS Valen (MA)

Grupo F – Vila Canária

SSA 0x0 Camaçariense

Grupo G – CT Barradão

Vitória 3x0 Seleção Scout (BOL)

Grupo H – CT Barradão

Puebla (MEX) 0x3 Palmeiras (SP)

Próxima rodada (sábado, 04/07):

Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila

9h Ceará x Seleção de Ibipitanga

10h30 Seleção de Jacobina x Seleção de Brumado

Grupo B – CT Barradão

11h Seleção de Eunápolis x Seleção de Castro Alves

12h União Coritiba x Seleção de Andaraí

Grupo D – Wet’n Wild

14h São Raimundo x Recreativo ABEAC

15h30 Juventude Candense x MAF

Grupo E – Vila Canária

9h Seleção de Formosa do Rio Preto x Seleção de Juazeiro

10h30 Seleção de São Sebastião do Passé x Geração Brotas

Grupo F – Vila Canária

14h Seleção Itabuna x Benfica-BA

15h30 Canarinho x Quijingue

Grupo G – CT Barradão

9h Seleção de Itagibá x Litoral Norte

10h30 Conquista x Rei Pelé

Grupo H – CT Barradão

14h Irmandade São Gonçalo x Itabuna

15h30 Estrela de Março x Seleção de Irecê