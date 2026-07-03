ESPORTES
Segunda rodada da Copa 2 de Julho Sub-15 contou com duelos entre grandes equipes
Após 12 jogos, competição segue neste sábado, 4, com 16 partidas em Salvador, RMS e Feira
A 16ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 seguiu com a segunda rodada nesta sexta-feira, 3, com 12 jogos disputados em cinco campos de Salvador, da Região Metropolitana (RMS) e de Feira de Santana. Os duelos entre as forças do futebol baiano e nacional, dos representantes internacionais e dos times do interior e da capital baiana marcaram o dia da maior copa sub-15 do país.
Dois jogos agitaram o Centro de Treinamento (CT) do Bahia, em Dias D’Ávila, entre equipes com histórico vitorioso na Copa 2 de Julho. Pela manhã, no grupo A, o Bahia (bicampeão do certame nacional – 2015 e 2022) e o Ceará (atual vice-campeão) empataram por 0x0. O Bahia lidera o grupo com o empate. O outro jogo do grupo foi o triunfo da Seleção de Ibipitanga por 2x0 contra a escolinha Chute de Ouro, de Salvador.
Já o Santos (vice-campeão da edição de 2011) venceu o Goiás (campeão de 2024) por 2x0 à tarde pelo grupo B. Os dois times vinham de vitórias na primeira rodada. Agora, o alvinegro paulista está isolado na liderança do grupo.
No CT Barradão, o Vitória venceu o Seleção Scout, da Bolívia, por 3x0 e lidera o grupo G com seis pontos. No mesmo local, pelo grupo H, o Palmeiras, que vinha de um empate na primeira rodada, venceu o Puebla, do México, por 3x0 no outro duelo entre times brasileiros e estrangeiros para assumir a liderança do grupo ao final do dia.
Na Vila Canária, em Salvador, os líderes após a rodada são o Camaçariense após o empate de 0x0 contra o SSA, pelo grupo F; e o LS Valen, do Maranhão, que após empatar na estreia, ganhou do Ypiranga, mandante do tradicional estádio baiano que vinha de vitória na estreia, pelo grupo E. Ainda em Salvador, no Wet’n Wild, a Jacuipense venceu o Galícia por 2x0 no duelo entre os times que dividiam a liderança após a primeira rodada para garantir a posição isolada no grupo D.
Leia Também:
Em Feira de Santana, no CT do Fluminense, pelo grupo C, o Flu de Feira aplicou um 4x0 no NRDEC; a Seleção de Irará ganhou da Seleção de Itapicurú por 1x0; e o FSA e a Seleção de Itaberaba empataram por 2x2. O líder do grupo é o dono da casa, com seis pontos, enquanto a vice-liderança está dividida entre a Seleção de Itaberaba e o FSA, ambos com quatro pontos e empatados em todos os demais critérios.
Copa 2 de Julho
Criada em 2007, a Copa 2 de Julho de Futebol Masculino Sub-15 se tornou uma das principais competições de base do país após a mudança da categoria sub-17 para sub-15 em 2015, o que motivou a participação de equipes de todo o país, de fora dele e da Seleção Brasileira. O torneio é reconhecido também pela revelação de grandes talentos, que inclusive fazem parte do plantel atual da categoria principal da seleção nacional.
A inclusão de equipes do interior após as disputas das fases regionais em 2022 e das escolinhas de Salvador, da RMS e de Feira de Santana neste ano aumentou a participação de times e de jogadores baianos, desenvolvendo a modalidade no estado e destacando o aspecto social do certame nacional. Em 2026, foram 456 equipes de mais de 250 cidades e quase 12 mil crianças e jovens da Bahia em campo.
A Copa 2 de Julho é promovida pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), e o apoio da Federação Bahiana de Futebol (FBF). Confira os resultados e próximos jogos da competição:
Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila
Chute de Ouro 0x2 Seleção de Brumado
Bahia 0x0 Ceará
Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila
Santos (SP) 2x0 Goiás (GO)
Grupo C – CT do Fluminense de Feira
NRDEC 0x4 Fluminense de Feira
Seleção de Irará 1x0 Seleção de Itapicurú
FSA 2x2 Seleção de Itaberaba
Grupo D – Wet’n Wild
São Raimundo 0x0 MAF
Galícia 0x2 Jacuipense
Grupo E – Vila Canária
Ypiranga 0x2 LS Valen (MA)
Grupo F – Vila Canária
SSA 0x0 Camaçariense
Grupo G – CT Barradão
Vitória 3x0 Seleção Scout (BOL)
Grupo H – CT Barradão
Puebla (MEX) 0x3 Palmeiras (SP)
Próxima rodada (sábado, 04/07):
Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila
9h Ceará x Seleção de Ibipitanga
10h30 Seleção de Jacobina x Seleção de Brumado
Grupo B – CT Barradão
11h Seleção de Eunápolis x Seleção de Castro Alves
12h União Coritiba x Seleção de Andaraí
Grupo D – Wet’n Wild
14h São Raimundo x Recreativo ABEAC
15h30 Juventude Candense x MAF
Grupo E – Vila Canária
9h Seleção de Formosa do Rio Preto x Seleção de Juazeiro
10h30 Seleção de São Sebastião do Passé x Geração Brotas
Grupo F – Vila Canária
14h Seleção Itabuna x Benfica-BA
15h30 Canarinho x Quijingue
Grupo G – CT Barradão
9h Seleção de Itagibá x Litoral Norte
10h30 Conquista x Rei Pelé
Grupo H – CT Barradão
14h Irmandade São Gonçalo x Itabuna
15h30 Estrela de Março x Seleção de Irecê