Saiba se os reforços do Bahia podem jogar amistoso contra o Fluminense

Antes da volta oficial do calendário do futebol brasileiro, o Esporte Clube Bahia tem mais um amistoso pela frente. Após enfrentar o Montevideo City Torque, do Uruguai, no último sábado, 4, o Esquadrão agora encara o Fluminense neste domingo, 12, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em mais uma partida preparatória.

Para o duelo, surge uma dúvida entre os torcedores tricolores: os novos reforços do Bahia poderão entrar em campo no amistoso?

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Apesar de ainda não estarem registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera — este último ainda não anunciado oficialmente pelo clube — podem, sim, ficar à disposição do técnico Rogério Ceni, já que partidas amistosas não exigem inscrição no BID.





Por que os reforços ainda estão fora do BID?



Caso se tratasse de uma partida oficial organizada pela entidade máxima do futebol brasileiro, os atletas não poderiam atuar, pois o registro no BID seria obrigatório. Os novos jogadores só poderão ser inscritos oficialmente a partir do dia 20 de julho, quando será aberta a janela de transferências internacionais, que ficará vigente até 11 de setembro, já que todos foram contratados junto a clubes do exterior.



Nesta quinta-feira, 9, a CBF chegou a abrir uma janela extraordinária de transferências para o registro de atletas no BID. No entanto, a medida contempla apenas negociações nacionais. Dessa forma, nem o atacante, nem o zagueiro, tampouco o goleiro serão beneficiados.





Ainda que possam atuar, os novos reforços estão à disposição?

Alejo Véliz



O atacante argentino foi o primeiro reforço anunciado para a sequência da temporada e já treina com o elenco tricolor desde sua chegada. Com isso, há chances de ele integrar a lista de relacionados para o confronto.





Marco Moreno



O zagueiro espanhol segue em processo de aprimoramento físico sob a supervisão da preparação física do Bahia após o retorno das férias. Desde que foi apresentado, ele ainda não treinou com o restante do elenco. Por isso, sua presença no amistoso é incerta.





Guido Herrera



O goleiro argentino desembarcou em Salvador na última quarta-feira, 8, para assinar contrato com o Bahia, mas ainda não foi anunciado nem apresentado oficialmente pelo clube. Assim, é extremamente improvável que esteja entre os relacionados, a menos que seja oficializado como novo reforço antes da partida.