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Artilheiro da Fonte Nova revive tempos de carrasco do Ceará na Série B
Camisa 9 ajudou a colocar o Alvinegro na zona de rebaixamento da Segunda Divisão
Grandes artilheiros também têm grandes vítimas — aqueles times que, independente do contexto, sofrem com atuações frequentes de um jogador específico. Com o Bahia, uma relação semelhante aconteceu nos últimos anos entre Gilberto, maior artilheiro da história da Arena Fonte Nova, com 30 gols marcados, e o Ceará.
O confronto, apesar de não ter sido direto, voltou a pegar fogo no último sábado, 4, quando o centroavante marcou um dos gols da goleada por 5 a 0 do Londrina sobre o CRB, pela Série B do Brasileiro. O atropelo fez o Tubarão escalar a tabela e colocar o Alvinegro na zona de rebaixamento à Terceira Divisão.
Contratado pelo Londrina no início do ano, sob a gestão da Squadra Sports — conglomerado multiclubes que é inspirado no Grupo City e é liderado por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia —, Gilberto tem 37 anos e vive um momento diferente na carreira.
Sempre que atuou por um clube brasileiro, o atacante atuou na Primeira Divisão desde que deixou o Santa Cruz, clube que o revelou, em 2011. Na Série B depois de subir da Série C na temporada passada, o Londrina quebrou essa sequência.
Gilberto é carrasco do Ceará
O ex-atacante tricolor fez do Vozão uma de suas maiores vítimas da carreira, com direito a sete gols marcados em 13 partidas.
O auge desse confronto foi atingido em 2021, na final da Copa do Nordeste, quando o camisa 9 marcou um dos gols que decidiram o tetracampeonato conquistado na Arena Castelão, em Fortaleza.
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Ele fez o segundo tento do triunfo por 2 a 1, que terminou com triunfo tricolor na disputa de pênaltis. Posteriormente, ele voltou a marcar contra o Ceará em jogos do Campeonato Brasileiro naquela temporada.
Apenas o Flamengo e Atlético-MG sofreram mais com Gilberto do que o Ceará. O Rubro-Negro carioca levou nove gols de Gilberto, enquanto o Galo viu o centroavante balançar as suas redes por oito vezes.
Jogos de Gilberto contra o Ceará pelo Bahia
- Ceará 0 x 2 Bahia (Brasileirão 2018) - 1 gol;
- Bahia 1 x 2 Ceará (Brasileirão 2019) - passou em branco;
- Ceará 2 x 2 Bahia (Nordestão 2020) - 2 gols;
- Ceará 2 x 0 Bahia (Brasieirão 2020) - passou em branco;
- Bahia 0 x 2 Ceará (Brasileirão 2020) - passou em branco;
- Bahia 0 x 1 Ceará (Nordestão 2021) - passou em branco;
- Ceará 1 (2) x (4) 2 Bahia (Nordestão 2021) - 1 gols;
- Ceará 1 x 2 Bahia (Brasileirão 2021) - 2 gols;
- Bahia 1 x 1 Ceará (Brasileirão 2021) - 1 gol.