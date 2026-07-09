Artilheiro da Fonte Nova revive tempos de carrasco do Ceará na Série B

Grandes artilheiros também têm grandes vítimas — aqueles times que, independente do contexto, sofrem com atuações frequentes de um jogador específico. Com o Bahia, uma relação semelhante aconteceu nos últimos anos entre Gilberto, maior artilheiro da história da Arena Fonte Nova, com 30 gols marcados, e o Ceará.

O confronto, apesar de não ter sido direto, voltou a pegar fogo no último sábado, 4, quando o centroavante marcou um dos gols da goleada por 5 a 0 do Londrina sobre o CRB, pela Série B do Brasileiro. O atropelo fez o Tubarão escalar a tabela e colocar o Alvinegro na zona de rebaixamento à Terceira Divisão.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Contratado pelo Londrina no início do ano, sob a gestão da Squadra Sports — conglomerado multiclubes que é inspirado no Grupo City e é liderado por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia —, Gilberto tem 37 anos e vive um momento diferente na carreira.

Sempre que atuou por um clube brasileiro, o atacante atuou na Primeira Divisão desde que deixou o Santa Cruz, clube que o revelou, em 2011. Na Série B depois de subir da Série C na temporada passada, o Londrina quebrou essa sequência.

Gilberto é carrasco do Ceará

O ex-atacante tricolor fez do Vozão uma de suas maiores vítimas da carreira, com direito a sete gols marcados em 13 partidas.

O auge desse confronto foi atingido em 2021, na final da Copa do Nordeste, quando o camisa 9 marcou um dos gols que decidiram o tetracampeonato conquistado na Arena Castelão, em Fortaleza.

Ele fez o segundo tento do triunfo por 2 a 1, que terminou com triunfo tricolor na disputa de pênaltis. Posteriormente, ele voltou a marcar contra o Ceará em jogos do Campeonato Brasileiro naquela temporada.

Apenas o Flamengo e Atlético-MG sofreram mais com Gilberto do que o Ceará. O Rubro-Negro carioca levou nove gols de Gilberto, enquanto o Galo viu o centroavante balançar as suas redes por oito vezes.

Jogos de Gilberto contra o Ceará pelo Bahia