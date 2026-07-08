Novo reforço exalta o Bahia e revela bastidores em chegada à Salvador

O goleiro Guido Herrera desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador na noite desta quarta-feira, 8, para assinar contrato definitivo com o Esporte Clube Bahia até o fim de 2027. Na chegada, o argentino de 34 anos falou pela primeira vez como jogador do Esquadrão.

Questionado sobre o primeiro contato do Tricolor, o jogador afirmou que não hesitou ao aceitar a proposta. A chegada ao Esquadrão de Aço, para ele, "é uma grande oportunidade na carreira".

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"Como a possibilidade surgiu no primeiro dia, não hesitei. Em 2025, há um ano, também houve a possibilidade de vir para cá, mas acabou não se concretizando", afirmou Guido Herrera.

Agora, quando a oportunidade surgiu novamente, não hesitei porque, como eu disse, para mim é uma grande oportunidade na minha carreira Guido Herrera - Novo reforço do Bahia

"Venho para uma grande instituição, e, para mim, é um grande desafio. Venho para um clube gigante e, obviamente, quero corresponder a todas as expectativas, me integrar o mais rápido possível e ajudar onde for necessário. Estou feliz", completou o jogador de 34 anos.

Guido Herrera se inspira em Rogério Ceni?

É comum os goleiros compartilharem da idolatria pelo ex-goleiro e atual técnico do Bahia, Rogério Ceni. Questionado se o comandante ajudou no processo de convencimento na chegada à Salvador, o novo reforço exaltou a carreira do ex-jogador.

"Gosto muito de assistir futebol, e obviamente como goleiro, como se diz por aqui, a verdade é que ele teve uma carreira magnífica. Não tive a oportunidade de conversar com ele, mas bem, sem dúvida a gente aprende, acredito que até o último dia em que jogamos futebol podemos aprender", disse.

Goleiro passou uma década no Talleres

Apesar dos 34 anos de idade, Guido Herrera defendeu poucos clubes ao longo da carreira, e passou os últimos seus dez anos vestindo a camisa do Talleres. Desde 2016 no clube argentino, ele disputou 357 jogos e se consolidou como o quarto jogador com mais partidas pela equipe.



Depois de tanto tempo no Talleres, é uma oportunidade linda (chegar ao Bahia). É um clube gigante que eu venho e um desafio enorme para mim e para minha família. Estou feliz em estar aqui. Guido Herrera - Novo reforço do Bahia

Guido Herrera também falou com a imprensa antes da chegada à Salvador, e admitiu estar diante de um "novo desafio". O contrato do jogador será válido até dezembro de 2027 com o Bahia, com direito a metas esportivas previstas em cláusulas.

“É tudo novo para mim, é um desafio e eu gosto muito de desafios, estou contente, é algo que eu me devia, me custou muito tomar essa decisão e sair do clube. Ontem me despedi até dos cozinheiros do clube, e é difícil”, disse o jogador à imprensa argentina.

