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MERCADO DA BOLA

Novo reforço desembarca em Salvador para assinar com o Bahia

Goleiro argentino de 34 anos chega para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2027

Téo Mazzoni
Por
Goleiro argentino chega à capital baiana para exames médicos
Goleiro argentino chega à capital baiana para exames médicos - Foto: DIEGO LIMA / AFP

O Esporte Clube Bahia está prestes a oficializar mais um reforço para a sequência da temporada. O goleiro argentino Guido Herrera desembarca em Salvador na noite desta quarta-feira, 8, para cumprir as etapas finais antes de ser anunciado pelo Tricolor, conforme soube o portal A TARDE.

O arqueiro realizará exames médicos na capital baiana e, caso seja aprovado, assinará contrato definitivo com o Esquadrão até o fim de 2027.

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Quanto o Bahia vai pagar por Guido Herrera

A negociação com o Talleres, da Argentina, foi fechada por cerca de US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,5 milhões na cotação atual). O acordo ainda prevê o pagamento de metas que podem elevar o investimento total para US$ 1 milhão, valor equivalente a cerca de R$ 5,1 milhões.

A contratação de Guido Herrera atende a uma necessidade identificada pela diretoria para o sistema defensivo. Atualmente, Ronaldo é o titular da posição, enquanto o elenco conta apenas com dois goleiros das categorias de base como opções.

O cenário foi provocado pela grave lesão sofrida por Léo Vieira, que ficará afastado por um longo período, pela saída de João Paulo, cuja opção de compra não foi exercida, e pela transferência em definitivo de Marcos Felipe para o futebol turco.

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Cadu antecipou a prioridade por um goleiro

Após o amistoso diante do Montevideo City Torque, disputado no último sábado, 4, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, confirmou que a busca por um goleiro era uma das principais prioridades da janela de transferências.

Obviamente temos que repor a saída do Marcos Felipe

Cadu Santoro - diretor de futebol do Bahia

Marco Moreno e Alejo Véliz também chegam

Além de Guido Herrera, o Bahia também encaminhou as chegadas do zagueiro espanhol Marco Moreno e do atacante argentino Alejo Véliz, reforços que devem integrar o elenco comandado por Rogério Ceni para a sequência da temporada.

Vestiário repleto de gringos

Com a chegada de Guido Herrera, o elenco do Bahia passa a contar com nove jogadores estrangeiros. Além do goleiro argentino, o grupo é formado por outros quatro atletas da Argentina (Román Gómez, Ramos Mingo, Sanabria e Alejo Véliz), três uruguaios (Acevedo, Michel Araujo e Kike Oliveira) e um espanhol (Marco Moreno).

Atualmente, os clubes da Série A podem relacionar até nove jogadores estrangeiros por partida. O limite foi ampliado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2024, passando de sete para nove atletas, após solicitação das equipes da elite do futebol brasileiro.

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Esporte Clube Bahia Guido Herrera mercado da bola

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