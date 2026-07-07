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Concurso Musa BAVI Plus Size abre inscrições para edição de 2026

Evento reúne torcedoras de Bahia e Vitória em Salvador

Gustavo Nascimento
Por
Participantes do concurso Musa BAVI Plus Size 2025
Participantes do concurso Musa BAVI Plus Size 2025 - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a segunda edição presencial do concurso Musa BAVI Plus Size 2026, que reunirá torcedoras do Bahia e do Vitória na Ponta de Humaitá, em Salvador, para eleger a Musa Tricolor Plus Size e a Musa Rubro-Negra Plus Size deste ano. O evento está previsto para acontecer no domingo, 12 de julho, às 10 horas.

O concurso une a paixão pelo futebol baiano à valorização da autoestima, da diversidade e do empoderamento feminino.

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Como participar?

A entrada para o evento será mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições beneficentes e famílias em situação de vulnerabilidade social.

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evento Salvador Musa BAVI Plus Size

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