Atacante que foi alvo do Bahia é anunciado por gigante da Série A

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Atacante que esteve na mira do Bahia nesta janela de transferências, Gabriel Pec foi oficializado como reforço do Cruzeiro para a disputa da Série A do Brasileirão na tarde desta terça-feira, 7.

Revelado pelo Vasco da Gama, o jogador atuava no LA Galaxy, dos Estados Unidos, e foi contratado por cerca de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 63 milhões), sendo 10 milhões fixos e 2 milhões em bônus.

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Bahia tentou contratar Gabriel Pec?

OBahia esteve interessado em contratar o jogador e chegou enviar uma proposta oficial, mas, de acordo com o diretor de futebol Carlos Eduardo Santoro em entrevista coletiva, os valores altos apresentados pelo clube norte-americano fizeram o Tricolor recuar nas negociações.

Sem a concorrência do Esquadrão de Aço, o Cruzeiro viu o caminho livre para abrir o bolso e encaminhar a contratação de Gabriel Pec.

"O Gabriel era um jogador que eu vinha falando internamente há dois anos porque acho que iria nos ajudar em nosso estilo. Tivemos interesse e fizemos uma proposta, mas os valores apresentadores fizeram a gente sair da negociação porque entendemos que não seria algo que deveríamos dar sequência", disse Carlos Santoro nesta segunda-feira, 6.

"Acho que é um atleta que tem tudo para dar muito certo na liga brasileira, mesmo não sendo tão jovem quanto o Alejo. Acredito que ele tem tudo para performar e até render uma revenda. Mas decidimos sair do negócio", completou o dirigente.

Gabriel Pec no Vasco

Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec é um ponta habilidoso com características de velocidade e drible. Ele surgiu no clube carioca como uma boa promessa, mas subiu de nível conforme o tempo e se tornou, na temporada 2023, um dos pilares do Cruzmaltino.

O jogador deixou o futebol brasileiro como um dos melhores jogadores de beiradas do futebol brasileiro, e rendeu cerca de R$ 50 milhões aos cofres do Vasco — valor pago pelo La Galaxy pela transferência.

Na Major League Soccer, Gabriel Pec atuou por duas temporadas e meia, jogou 61 jogos, marcou 35 gols e distribuiu 27 assistências.