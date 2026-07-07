Treino do Bahia tem Everton Ribeiro, Alejo Veliz e Pivetes de Aço

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O treino do Esporte Clube Bahia nesta terça-feira, 7, esteve recheado de atletas da base e contou com as presenças de Everton Ribeiro e Alejo Veliz durante todas as atividades.

Enquanto o restante do elenco trabalhou normalmente, a comissão técnica também monitorou a situação de peças importantes que se recuperam fisicamente. Luciano Juba e Iago Borduchi realizaram atividades em campo, mas em carga reduzida, como parte do processo de recuperação.

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Quem também treinou separadamente foi Kike Oliveira, que está em estágio mais avançado de transição física e deve ser reintegrado ao elenco em breve. Já o zagueiro espanhol Marco Moreno permaneceu na academia.

Boletim do treino: ps principais destaques do dia no CT

Para o torcedor tricolor acompanhar de forma rápida as principais novidades das atividades comandadas por Rogério Ceni, resumimos os pontos altos do treino:

Everton Ribeiro liberado : Treinou normalmente com o restante do elenco após ter a carga de minutos controlada desde a reapresentação, quando se queixou de dores na região lombar.

: Treinou normalmente com o restante do elenco após ter a carga de minutos controlada desde a reapresentação, quando se queixou de dores na região lombar. Reforço em ação: O atacante argentino Alejo Veliz , contratado recentemente para a sequência da temporada, participou integralmente de todos os trabalhos em campo.

, contratado recentemente para a sequência da temporada, participou integralmente de todos os trabalhos em campo. Roger Gabriel como "coringa" : O jovem meio-campista foi acompanhado de perto por Rogério Ceni e acabou escalado em função tática especial durante parte da atividade.

: O jovem meio-campista foi acompanhado de perto por Rogério Ceni e acabou escalado em função tática especial durante parte da atividade. Departamento Médico esvaziando: Kike Oliveira avançou para a transição física , enquanto Juba e Borduchi iniciaram corridas leves no gramado.

De olho no futuro: Ceni observa de perto os 'Pivetes de Aço'

Entre os Pivetes de Aço que participaram do treinamento, chamou atenção a presença de Roger Gabriel, que foi acompanhado de perto pelo técnico Rogério Ceni e chegou a ser utilizado como um “coringa” durante parte da atividade.

A comissão técnica principal tem aproveitado as sessões para avaliar as principais joias das categorias de base do Tricolor, integrando os jovens à intensidade do grupo profissional. Além de Roger, os garotos Ruan Pablo, David Martins e Fredi também estiveram em campo e participaram dos trabalhos táticos.