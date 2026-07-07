Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

FÉ NO CAVALO

Time baiano conquista Regional Nordeste de flag football invicto

O Cavalaria 2 de Julho conquistou o primeiro título regional da história da equipe masculina

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

O Cavalaria 2 de Julho chegou a Fortaleza carregando uma convicção que havia sido construída desde a última colocação no Regional Nordeste de 2022. Daquela vez, o time não permitiria que o título escapasse - e cumpriu o que prometeu.

Depois de anos revendo erros, fortalecendo a comissão técnica, amadurecendo os atletas e trabalhando o aspecto mental da equipe, o representante baiano terminou a edição de 2026 como campeão invicto em uma campanha dominante, com cinco vitórias em cinco partidas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

NASCE O SOL A DOIS DE JULHO

Conheça a Cavalaria 2 de Julho, time de futebol americano da Bahia
Conheça a Cavalaria 2 de Julho, time de futebol americano da Bahia imagem

ESPORTE

Cavalaria e o Flag Football: da Bahia ao sonho olímpico em LA-2028
Cavalaria e o Flag Football: da Bahia ao sonho olímpico em LA-2028 imagem

O Cavalaria marcou 152 pontos ao longo do torneio, sofreu 47 e venceu a decisão contra o Fortaleza Tritões, dono da casa e uma das principais referências da modalidade na região.

A campanha, além de conquistar o primeiro título regional da história da equipe masculina, garantiu uma nova participação na Superfinal, prevista para novembro, quando o Cavalaria enfrentará os campeões das outras regiões do país.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

Campanha começou com goleada

O primeiro adversário foi o Fortaleza Tritões Academy, uma das equipes ligadas ao Fortaleza Tritões. Naquela partida, a Cavalaria venceu por 48 a 6, com domínio dos dois lados da bola. A defesa não ofereceu espaços ao adversário e criou situações favoráveis para que o ataque começasse as campanhas em boas posições do campo.

Emerson Vilares conseguiu um safety, enquanto jogadores como Felipe Ronaldo apareceram entre os destaques ofensivos. A eficiência do ataque esteve diretamente ligada ao trabalho defensivo, que recuperou posses, limitou o Academy e manteve o controle da partida.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

Vitória sobre Ceará exigiu reação

No segundo compromisso, no entanto, o cenário foi diferente. O Ceará Sabres impôs intensidade desde o início e dificultou o jogo para o Cavalaria, que precisou se adaptar durante a partida.

Após um começo equilibrado, a qualidade do time baiano prevaleceu. O ataque encontrou os espaços e a defesa sustentou o ritmo necessário para construir a vitória por 33 a 13.

O resultado deixou o Cavalaria perto da liderança do grupo e experimentou o time sob pressão antes de impor o próprio jogo.

Campanha perfeita na fase de grupos

O último desafio da primeira fase foi diante do Teresina Warriors. Uma vitória garantiria ao Cavalaria a liderança da chave e a classificação com três triunfos em três partidas - e foi exatamente o que aconteceu.

A equipe confirmou o favoritismo, terminou a fase de grupos com campanha perfeita e avançou em primeiro lugar, em um resultado que colocou também o Sergipe Carcarás no caminho das quartas de final.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

Quartas de final

O Cavalaria venceu o Sergipe Carcarás por 19 a 8 e avançou à semifinal. O ataque manteve o bom rendimento, a defesa voltou a apresentar consistência e a comissão técnica conseguiu rodar o elenco durante a partida.

A classificação também aproximou a equipe de uma revanche esperada desde a edição anterior. O próximo adversário seria o Recife Mariners, que havia deixado uma lembrança incômoda no caminho do Cavalaria.

Revanche coloca Cavalaria na final

Contra o Recife Mariners, em uma das partidas mais equilibradas da campanha, a Cavalaria precisou combinar o ataque com a consistência defensiva que acompanhou o time durante todo o Regional.

A vitória por 26 a 20 colocou a equipe baiana na decisão e, depois de três anos batendo na trave, o Cavalaria estava a um jogo do título inédito.

Do outro lado, aparecia o Fortaleza Tritões, time principal da organização que havia sido adversária na estreia por meio da equipe Academy. Além da qualidade técnica, o rival contava com o fator local e, claro, a experiência de quem já ocupava posição de destaque no flag football nordestino.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

Título encerra espera iniciada em 2022

Na decisão, o Cavalaria confirmou a campanha invicta e conquistou o Regional Nordeste pela primeira vez. O título encerrou uma trajetória iniciada quatro anos antes, quando a equipe masculina disputou sua primeira competição regional e terminou na última posição.

Para o presidente Thiago Nascimento, o resultado foi consequência de um processo no qual a direção sempre teve clareza sobre onde pretendia chegar.

"Foi um processo em que tínhamos muito claro onde queríamos chegar. Em 2022, disputamos nosso primeiro campeonato de flag no masculino e ficamos em último lugar, mas, desde ali, sabíamos que queríamos o título. Todos os anos, fomos reparando as coisas que faziam com que a gente não conseguisse chegar lá", explicou.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

Segundo o dirigente, o crescimento não aconteceu apenas dentro de campo: "Melhoramos o time, melhoramos nossa comissão, e os atletas foram comprando a ideia e entendendo o propósito. Então, foi um processo não apenas da diretoria ou da coordenação, mas do time como um todo, desde os atletas até a comissão".

"Incontestável"

Segundo Armando Chaves, técnico da equipe, a principal transformação ocorreu no aspecto mental. Para ele, o Cavalaria já havia apresentado qualidade em outros momentos, mas sofria para sustentar o desempenho em confrontos decisivos.

"Por incrível que pareça, o mental do time era uma coisa muito complicada. A gente sempre foi um time que vacilava nos confrontos. Então, a palavra deste ano foi ser incontestável: executar aquilo que a gente tinha proposto, de uma forma em que nem a arbitragem nem qualquer fator externo fosse capaz de parar a nossa execução", afirmou.

A proposta, assim, era construir um time capaz de se impor a partir de sua própria identidade. "Com o nosso estilo de jogo e com o nosso desenvolvimento, conseguimos ser aquilo que esperávamos", disse.

"Executamos bem, fomos bem no ataque e fomos bem na defesa. O amadurecimento da equipe como um todo, no nível do jogo, foi muito importante para conseguirmos o título inédito e de forma invicta", completou.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

A campanha confirmou essa ideia, com a Cavalaria vencendo desde jogos de domínio amplo, como a estreia por 48 a 6, até confrontos mais disputados, como a semifinal por 26 a 20.

"Primeiro foi o último lugar em 2022. Depois, ficamos em terceiro, depois em quarto. Neste ano, voltamos para sermos campeões", relembrou.

"Por conhecer a capacidade do time, eu entendia o quanto precisávamos desenvolver essa equipe para ela se tornar campeã, principalmente na questão mental do jogo, tirando os egos e entendendo melhor a função de cada um. Isso culminou nesse título inédito, e agora vamos buscar a Superfinal", completou.

Família Cavalaria

Para quem vive a Cavalaria, então, o sentimento é de uma conquista alcançada a muitas mãos, como uma família que cresceu junta e segue buscando espaço no esporte e no Brasil.

"É extremamente gratificante estar à frente de um projeto de uma modalidade que ainda não é tão conhecida ou divulgada, mas que é feita por pessoas apaixonadas. Eu sempre digo que o Cavalaria não é apenas um time, é uma família", comentou Thiago.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

O presidente destacou que, apesar do caráter amador da modalidade no país, os atletas seguem uma rotina próxima da encontrada no alto rendimento: "Você verifica isso no dia a dia, no engajamento e na seriedade que eles têm".

"Por mais que no Brasil seja um esporte amador, os atletas se comportam como profissionais. Alimentam-se bem, têm rotina de treino dentro e fora de campo e uma rotina de estudo do jogo", disse.

Felipe Ronaldo volta de lesão e faz 57 pontos

Uma das principais peças da conquista e exemplo desse comprometimento foi Felipe Ronaldo. O jogador de ataque foi responsável por 57 pontos do Cavalaria durante a competição e terminou o torneio com nove recepções para touchdown.

Além da importância coletiva, o desempenho teve um significado individual. Felipe voltou de uma lesão ligamentar no joelho e conseguiu fazer seu Regional mais produtivo desde que a equipe começou a disputar o torneio, em 2022.

"Foi uma emoção indescritível viver a conquista desse título. Estávamos atrás dele havia muito tempo. Batemos na trave em 2023, 2024 e 2025, e neste ano nos preparamos muito para o fim de semana", contou.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

A preparação envolveu de dois a três treinos por semana, com atenção aos detalhes que poderiam tornar o time dominante. "Aprimoramos todos os detalhes para podermos ser dominantes em campo, e foi o que aconteceu em todos os jogos", disse.

"Foi um título incontestável pela campanha. Todos os atletas que viajaram jogaram em algum momento do campeonato, e nossas principais peças foram decisivas", opinou.

Felipe ressaltou que voltou ao campo tentando não transformar a superação pessoal em uma busca individual: "Como atleta, sempre busquei o topo. Para mim, foi muito especial porque eu estava voltando de uma lesão ligamentar no joelho e consegui ser importante".

"Inclusive, foi o Regional em que fiz mais pontos desde 2022. Mas minha mentalidade estava totalmente em jogar pelo time, sem ego ou individualidade", completou, reforçando o trabalho mental destacado por Armando.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

Rumo à Superfinal

A conquista regional, no entanto, não encerra o planejamento. Em novembro, o Cavalaria disputará a Superfinal pela segunda vez, desde que estreou na disputa em 2024. Desta vez, porém, a Cavalaria chega com outro status - o de campeã do Nordeste.

Agora, o time tem quatro meses para se preparar para enfrentar os melhores times das demais regiões do Brasil. "Nosso objetivo é estar no topo do Brasil, ganhar o Campeonato Brasileiro e continuar sendo um projeto relevante no cenário nacional. Agora ganhamos o Nordeste e queremos continuar entre as principais equipes do Nordeste e do Brasil", disse Thiago.

Além do adulto masculino

Além do título, a Cavalaria também vem sonhando em crescer cada vez mais, com planos de ampliar a presença da modalidade na Bahia, conquistar novos praticantes e formar uma comunidade em torno do flag football.

"Nosso projeto não se resume apenas ao título. Queremos continuar disputando campeonatos, divulgando o esporte, fazendo novas pessoas conhecerem e praticarem e criando uma grande base de fãs em Salvador e em toda a Bahia", explicou Thiago.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

"A ideia é apresentar às pessoas um novo esporte e fazer com que todos possam participar e ganhar títulos conosco, seja na modalidade masculina, feminina ou nas categorias de base, como o sub-15 e o sub-14, além de outros times que estamos organizando", afirmou.

Da última colocação ao topo do Nordeste

A trajetória do Cavalaria 2 de Julho pode ser medida pelos resultados - último lugar em 2022, campanhas de aproximação nos anos seguintes, classificação para a Superfinal em 2024 e título invicto em 2026.

Quem vive a Cavalaria, no entanto, sabe que o título não nasceu apenas no fim de semana em Fortaleza, mas foi construído durante anos.

Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza
Cavalaria 2 de Julho jogando Flag Football em Fortaleza - Foto: Patrick Marques I LJEU

"Há muitos anos, a gente vem tentando e trabalhando, e sabia que esse momento chegaria. Neste ano, já entramos no campeonato sabendo que conseguiríamos. Os atletas estavam muito confiantes, treinados e com muita coesão", disse o presidente.

"Quando se constrói da forma que o Cavalaria vem construindo ao longo dos anos, uma hora se chega lá. Esse é o nosso momento", completou. O Regional confirmou aquilo em que o time insistiu desde 2022 e, em 2026, a fé no cavalo venceu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte baiano flag football futebol americano

Relacionadas

Mais lidas