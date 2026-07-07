Marco Moreno mira titularidade no Bahia e sonha com seleção espanhola

Apresentado oficialmente pelo Bahia nesta terça-feira, 7, o zagueiro espanhol Marco Moreno concedeu a primeira entrevista coletiva como jogador tricolor após participar das atividades no CT Evaristo de Macedo.

Com a camisa 3, o defensor falou sobre as próprias características, a adaptação ao futebol brasileiro, a concorrência no elenco e os objetivos para a sequência da carreira.

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Mesmo tendo despertado o interesse de clubes da La Liga, entre eles o Osasuna, conforme apuração do portal A TARDE, Moreno decidiu aceitar o projeto do Bahia. O espanhol acredita que a formação no futebol europeu pode ajudar a equipe comandada por Rogério Ceni, principalmente nos aspectos tático e defensivo.

"Joguei oito anos no Atlético, e uma das minhas qualidades é a saída de bola. Na Europa, o jogo é mais tático, e creio que posso trazer isso para cá, para defender e atacar. Sou rápido por trás, sei muito de bola aérea e acredito que posso complementar bem o time. É por isso que estou aqui", afirmou.

Marco Moreno no Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Versatilidade como diferencial

Formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, Marco Moreno destacou a capacidade de atuar em diferentes posições do sistema defensivo. Segundo ele, a experiência acumulada ao longo da carreira permite adaptação a esquemas com três ou quatro defensores.

"Já joguei em muitas posições. Passei oito anos no Atlético de Madrid, e lá atuei em várias funções. Eu me sinto seguro jogando em qualquer posição, seja qual for. De três, de quatro, não tenho problema com isso", disse.

Marco Moreno pelo Atlético de Madrid - Foto: Reprodução I Instagram

"Já joguei pela esquerda por muito tempo, pela direita também, e sou um jogador com muita qualidade para atuar na direita, na esquerda ou no meio. Isso não é um problema para mim", garantiu.

O defensor também revelou ter conversado com Rogério Ceni sobre os primeiros passos no novo clube. "Quero jogar, estar bem fisicamente, e todo o resto será tranquilo", afirmou.

Previsão de estreia em duas semanas

Marco Moreno está há quatro semanas sem atuar e ainda trabalha para recuperar o melhor condicionamento físico. Apesar disso, o zagueiro acredita que poderá estar integrado ao time em pouco tempo.

"Estou focado em dar a minha melhor versão. Acredito que o time tem muitos jogadores muito bons, e agora estou retornando, porque tenho quatro semanas parado. Mas tenho muita vontade de voltar a jogar", disse.

"Chego com essa mentalidade positiva de fazer bons jogos. Pouco a pouco, acredito que vocês verão minhas qualidades e que essa segunda metade da temporada será muito boa", afirmou.

Marco Moreno pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

O espanhol estima que precisará de aproximadamente duas semanas antes de ficar completamente à disposição: "Agora estou em processo de adaptação ao clube e à cidade, mas o campo é igual e a bola é a mesma, então não tenho problema".

"Acredito que a cada dia vou melhorar com os companheiros e com a cidade. Em duas semanas, acho que já estarei em campo com o time, sem problemas", projetou.

Concorrência no elenco

Chegando ao Bahia, o novo camisa 3 reconheceu a qualidade dos concorrentes no setor defensivo, mas deixou claro que pretende brigar por uma vaga assim que estiver em boas condições físicas.

"Tenho uma mentalidade muito forte. Agora estou me preparando fisicamente e, quando estiver em campo, vou dar o meu máximo para ser titular desde o primeiro jogo. Sei que será complicado, porque o Bahia tem muitos jogadores bons, mas estou focado", almeja.

Marco Moreno pelo Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

A relação com os parceiros de time, no entanto, é muito tranquila. Desde o início, o zagueiro elogiou a forma como foi recebido pelos companheiros e demonstrou satisfação com os primeiros dias em Salvador.

"Os jogadores e os colegas de time são muito bons. Desde o primeiro dia, me deram muito carinho. Desde o primeiro dia, já sou muito feliz aqui. Espero que, com os jogadores do time, eu possa conseguir coisas muito boas", projetou.

Sonho com a seleção espanhola

Além dos objetivos com o Bahia, Marco Moreno mantém o sonho de defender a seleção espanhola. O zagueiro acompanhou a classificação da Espanha na Copa do Mundo e comentou a possibilidade de um confronto contra França ou Marrocos na semifinal.

"Ontem vi o jogo da Espanha, muito bom. Acredito que será uma guerra. Vamos jogar contra quem vencer França e Marrocos, e acho que, se a França ganhar, será complicado, porque é uma equipe muito boa. Mas tomara!", torceu.

O defensor afirmou que pretende continuar evoluindo para, no futuro, ser lembrado pela seleção: "Nunca coloco limites e espero que, no futuro, possa jogar pela seleção espanhola. É meu sonho. Por que não? Acho que precisamos sonhar alto. Trabalhando pouco a pouco e melhorando em tudo, posso chegar lá".

Marco Moreno no Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Planos de longo prazo no Bahia

Moreno também projetou uma passagem duradoura pelo Tricolor e demonstrou ambição ao falar sobre a possibilidade de disputar competições internacionais. "Do futuro ninguém sabe, mas tenho muita vontade de ver o Bahia jogar torneios internacionais e poder disputá-los aqui. Quero vestir a camisa do Bahia por muito tempo", projetou.

"Espero que, com os jogadores do time, eu possa conseguir coisas muito boas, jogar torneios internacionais e, quem sabe, ganhar", disse.

Agora, enquanto aguarda a estreia, Marco Moreno seguirá trabalhando para recuperar o ritmo de jogo e se adaptar ao cotidiano do Bahia. A expectativa do defensor é estar pronto em cerca de duas semanas para começar a disputar espaço na equipe de Rogério Ceni.