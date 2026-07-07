Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

CABERIA NO BAHIA?

Destaque do Vitória foi oferecido ao Bahia pelo próprio empresário

O atacante foi comprado em definitivo pelo Rubro-Negro em junho de 2026

Téo Mazzoni e Marina Branco
Por Téo Mazzoni e Marina Branco
Renê pelo Vitória
Renê pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Destaque do Vitória na temporada, o atacante Renê chegou a ser oferecido ao Bahia por seu empresário, segundo apuração do Portal A Tarde. O nome do atacante havia sido discutido anteriormente pelo Bahia, ainda no período em que Renê pertencia à Portuguesa. Na ocasião, houve conversas sobre uma possível contratação, mas a negociação não avançou.

O Vitória acertou em junho a permanência definitiva do atacante de 22 anos, pagando 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,8 milhões, à Portuguesa, e assinando contrato com Renê por três temporadas.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Assim, o Vitória tem 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Portuguesa mantém os outros 40%. Antes da compra, Renê estava emprestado ao Rubro-Negro.

Leia Também:

ACUSAÇÕES

Caso Mbappé: senadora paraguaia faz ameaça e cita prisão de Ronaldinho
Caso Mbappé: senadora paraguaia faz ameaça e cita prisão de Ronaldinho imagem

COPA DO MUNDO

Messi, Mbappe ou Kane? Tudo sobre a corrida histórica pela artilharia
Messi, Mbappe ou Kane? Tudo sobre a corrida histórica pela artilharia imagem

ESPORTES

CazéTV sofre "derrota" com eliminação do Brasil antes de viagem para Copa do Mundo
CazéTV sofre "derrota" com eliminação do Brasil antes de viagem para Copa do Mundo imagem

Início de destaque no Barradão

O atacante foi regularizado pelo Vitória poucas horas antes do fechamento da janela de transferências, no fim de março. Em pouco tempo, conquistou espaço no time e se firmou entre os principais nomes da equipe.

Nos primeiros 17 jogos com a camisa rubro-negra, Renê marcou dez gols e deu uma assistência. O jogador também liderava a artilharia da Copa do Brasil, com quatro gols, todos marcados ainda pela Portuguesa. Na Copa do Nordeste, somava cinco, além de ser o principal goleador do Vitória no Campeonato Brasileiro, com cinco gols em dez partidas.

Bahia já havia avaliado o jogador

O interesse anterior do Bahia aconteceu quando Renê ainda estava na Portuguesa. O clube avaliou a possibilidade de contratá-lo, mas as conversas não tiveram desfecho positivo.

Com o acordo definitivo entre Vitória e Portuguesa, Renê passa a ser patrimônio do Rubro-Negro, que garantiu a maior parte dos direitos econômicos após o início de temporada de destaque do atacante.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Esporte Clube Bahia esporte clube vitória Renê

Relacionadas

Mais lidas