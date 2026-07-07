Destaque do Vitória foi oferecido ao Bahia pelo próprio empresário

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Destaque do Vitória na temporada, o atacante Renê chegou a ser oferecido ao Bahia por seu empresário, segundo apuração do Portal A Tarde. O nome do atacante havia sido discutido anteriormente pelo Bahia, ainda no período em que Renê pertencia à Portuguesa. Na ocasião, houve conversas sobre uma possível contratação, mas a negociação não avançou.

O Vitória acertou em junho a permanência definitiva do atacante de 22 anos, pagando 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,8 milhões, à Portuguesa, e assinando contrato com Renê por três temporadas.

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Assim, o Vitória tem 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto a Portuguesa mantém os outros 40%. Antes da compra, Renê estava emprestado ao Rubro-Negro.

Início de destaque no Barradão

O atacante foi regularizado pelo Vitória poucas horas antes do fechamento da janela de transferências, no fim de março. Em pouco tempo, conquistou espaço no time e se firmou entre os principais nomes da equipe.

Nos primeiros 17 jogos com a camisa rubro-negra, Renê marcou dez gols e deu uma assistência. O jogador também liderava a artilharia da Copa do Brasil, com quatro gols, todos marcados ainda pela Portuguesa. Na Copa do Nordeste, somava cinco, além de ser o principal goleador do Vitória no Campeonato Brasileiro, com cinco gols em dez partidas.

Bahia já havia avaliado o jogador

O interesse anterior do Bahia aconteceu quando Renê ainda estava na Portuguesa. O clube avaliou a possibilidade de contratá-lo, mas as conversas não tiveram desfecho positivo.

Com o acordo definitivo entre Vitória e Portuguesa, Renê passa a ser patrimônio do Rubro-Negro, que garantiu a maior parte dos direitos econômicos após o início de temporada de destaque do atacante.