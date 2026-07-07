Velocidade na Paralela vai mudar? Transalvador bate o martelo sobre limite na avenida

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) iniciou um estudo técnico na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, para avaliar o comportamento dos condutores. A medida foi motivada pelo alto índice de sinistros de trânsito na região.

Apesar do foco na segurança, o superintendente do órgão, Diego Brito, esclareceu que a análise não prevê, neste momento, uma redução nos limites de velocidade.

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"É um assunto polêmico. O estudo é para ver o comportamento dos condutores na via. Envolve velocidade, mas sem estudo de readequação. Sabemos e temos vários estudos que a velocidade é a maior causa de acidentes", afirmou Britto.

A Paralela é, atualmente, a única via urbana da capital baiana com velocidade máxima de 80 km/h. De acordo com Brito, a maioria dos sinistros locais envolve motociclistas. No primeiro bimestre de 2026, a avenida já registrou seis acidentes com mortes, a maior parte concentrada no período do Carnaval.

Motos lideram estatísticas de acidentes na Avenida Paralela

De acordo com o mais recente Relatório Anual de Segurança Viária da Transalvador, o aumento acelerado de vítimas fatais e feridas entre motociclistas e pedestres reforça a urgência de ações de infraestrutura e fiscalização na cidade.

Os condutores e passageiros de motos foram os principais protagonistas no crescimento absoluto de tragédias: as mortes na categoria subiram mais de 15% em 2024, acumulando uma alta de 50% em apenas dois anos.

Os ocupantes de motocicletas lideraram as estatísticas de vulnerabilidade em Salvador, com 75 mortos e 3.550 feridos em 2024. O montante representa 50,7% do total de óbitos e 75,2% dos feridos na capital.

O atropelamento de pedestres também acendeu o alerta, apresentando um salto de 58% no número de mortes, que subiu de 36 para 57 no mesmo período.

O relatório do órgão também rebateu as críticas de motoristas sobre os métodos de controle eletrônico. O texto destaca que condutores apressados desrespeitam os limites e alegam a existência de uma “indústria da multa”, quando, na realidade, a fiscalização é uma ferramenta vital de proteção à vida, sem a qual o trânsito se tornaria ainda mais caótico.

Pontos críticos na Avenida Paralela: dados sobre acidentes com vítimas fatais

Em 2025, Salvador registrou 132 mortes no trânsito, o que representou uma redução de 11% em comparação com o ano anterior. Apesar do recuo recente, o índice ainda é insuficiente para reverter a tendência de alta iniciada após 2022, ano em que a cidade atingiu a sua menor marca histórica, com 111 óbitos registrados.

Com base no sistema oficial de monitoramento de sinistros da autarquia, o mapeamento detalhado entre os anos de 2020 e 2024 aponta os locais com maior incidência de acidentes com vítimas fatais na capital.

As áreas mais críticas concentram-se na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), no corredor da rodovia BR-324, na própria Avenida Luís Viana Filho (Paralela), na Região Central (Avenidas Bonocô e Antônio Carlos Magalhães/Iguatemi), além da Cidade Baixa, Comércio e de toda a extensão da Orla Marítima.