Reforço do Bahia manda recado à torcida durante embarque para Salvador

O Esporte Clube Bahia está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. O goleiro Guido Herrera, de 34 anos, desembarca em Salvador nesta quarta-feira, 8, para realizar exames médicos e assinar contrato com o Esquadrão. O arqueiro argentino chega após mais de uma década de trajetória no futebol local, onde defendeu o Talleres.

O vínculo entre o jogador e o clube baiano será válido até dezembro de 2027, com metas esportivas previstas em cláusulas. Antes de embarcar rumo ao Brasil, Herrera comentou sobre a expectativa de iniciar uma nova fase na carreira e vestir a camisa do Bahia.

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“É tudo novo para mim, é um desafio e eu gosto muito de desafios, estou contente, é algo que eu me devia, me custou muito tomar essa decisão e sair do clube. Ontem me despedi até dos cozinheiros do clube, e é difícil”, afirmou para imprensa argentina.

Viu o Bahia e "não hesitou"

Questionado sobre um possível interesse de outras equipes, Guido Herrera deixou claro que não pensou duas vezes em dizer sim ao Tricolor.

“Se houve um interesse do Cerro, desde o primeiro momento foi insuficiente, quando apareceu o Bahia não hesitei”, declarou.

Vestiário repleto de gringos

Com a chegada de Guido Herrera, o elenco do Bahia passa a contar com nove jogadores estrangeiros. Além do goleiro, o grupo é formado por outros quatro atletas da Argentina (Román Gómez, Ramos Mingo, Sanabria e Alejo Véliz), três uruguaios (Acevedo, Michel Araujo e Kike Oliveira) e um espanhol (Marco Moreno).

Atualmente, os clubes da Série A podem relacionar até nove jogadores estrangeiros por partida. O limite foi ampliado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2024, passando de sete para nove atletas, após solicitação das equipes da elite do futebol brasileiro.