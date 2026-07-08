Bahia atropela Grêmio e sonha com classificação no Brasileirão Sub-17

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O Bahia conquistou um grande triunfo no Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta quarta-feira, 8. Com direito a gol de Daniel David, sobrinho de Hulk, atacante do Fluminense, o Tricolor goleou o Grêmio por 4 a 0, em confronto direto por vaga no G-8 da competição.

Pivete de Aço que já estreou no futebol profissional sob o comando de Rogério Ceni, Lyan também balançou a rede no confronto, assim como Fábio Rian e Luidi, que fecharam o placar no CT Evaristo de Macedo. O time é comandado pelo treinador Túlio Bilaque.

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Assista todos os gols da partida:

⚽ Todos os gols!



Fábio Ryan, Lyan, Luidi e Daniel David deixaram suas marcas no triunfo de 4 a 0 dos #PivetesDeAço diante do Grêmio. #Sub17 #BBMP pic.twitter.com/IPKfqi0wFx — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) July 8, 2026

Esquadrão sonha alto na tabela

Com o resultado, o Bahia ultrapassou o Grêmio, chegou aos dez pontos e subiu para a 7ª colocação do Brasileirão Sub-17. O concorrência pelo G-8 tem sido extremamente competitiva, e apenas três pontos separam o quarto e o 11ª colocado na tabela.

A primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria é composta por 19 rodadas, onde os oito melhores colocados avançam às quartas de final. Todas as etapas do mata-mata, inclusive a final, é disputada em jogos de ida e volta.

Os Pivetes de Aço enfrentam o Internacional na próxima rodada, em duelo marcado na próxima terça-feira, 14, às 15h, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Colorado é o 15ª colocado, com sete pontos.