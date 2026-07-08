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ESTRATÉGIA

Bahia muda postura no mercado e amplia busca por europeus

Contratação de Marco Moreno, junto ao Eibar, representa uma nova estratégia do Esquadrão

Téo Mazzoni
Por
Marco Moreno faz Bahia abrir portas para o mercado europeu
Marco Moreno faz Bahia abrir portas para o mercado europeu - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A contratação do zagueiro espanhol Marco Moreno, de 25 anos, junto ao Eibar, da La Liga 2, representa uma mudança na postura do Esporte Clube Bahia no mercado da bola. A avaliação foi feita pelo próprio diretor de futebol do clube, Cadu Santoro.

Nesta terça-feira, 7, antes da coletiva de apresentação do novo reforço do Esquadrão, o dirigente tomou a palavra e afirmou que a chegada do defensor marca uma nova fase na forma como o Bahia atua no mercado de transferências.

Segundo Santoro, o movimento demonstra a evolução da gestão tricolor e também a forma como o clube passou a ser visto por atletas e pelo próprio mercado internacional: A chegada do Marco, como eu falei na entrevista coletiva no fim de semana, representa uma mudança da nossa postura no mercado. Até então, a gente não tinha feito nenhuma contratação (de um europeu)”.

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A gente acredita e espera que a gente possa fazer mais operações em mercados e não só olharmos os sul-americanos, mas trazermos jogadores europeus

Cadu Santoro - diretor de futebol do Bahia


Ainda de acordo com Cadu Santoro, o clube acompanha o mercado europeu há pelo menos dois anos e pretende ampliar a busca por jogadores em diferentes mercados, além da América do Sul.

Bahia ganha disputa no mercado europeu


A declaração do dirigente sobre o fortalecimento da imagem do Bahia no mercado da bola é reforçada pelo fato de Marco Moreno ter escolhido defender a camisa azul, vermelha e branca mesmo após despertar o interesse de clubes da primeira divisão espanhola, como o Osasuna, conforme apuração do portal A TARDE.

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Quarto europeu a vestir a camisa do Bahia na história

Marco Moreno é apenas o quarto jogador europeu contratado pelo Bahia ao longo da história do clube. Antes do zagueiro espanhol, o Tricolor já havia registrado outros três atletas do continente no elenco.

O primeiro foi Rumaico, da Moldávia, em 1937, seguido por Miro, da Itália, em 1963, e Jorge Silva, de Portugal, em 1997. Dos três europeus que passaram pelo Bahia, apenas Jorge Silva não chegou a disputar partidas oficiais com a camisa tricolor.

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Cadu Santoro Esporte Clube Bahia mercado da bola

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