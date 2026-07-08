Com dupla BaVi, veja datas e horários das semifinais do Baiano Sub-20

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As semifinais do Campeonato Baiano Sub-20 já têm datas confirmadas, e a dupla BaVi estará em campo na briga por vaga na final. Enquanto o Esporte Clube Bahia tenta o oitavo título seguido, o Esporte Clube Vitória busca voltar à decisão.

Campeão pela última vez em 2017, o Vitória tenta encerrar a hegemonia do rival. Antes de um possível clássico, o Leãozinho encara o Fluminense de Feira, com jogo de ida marcado para este sábado, 11, às 15h, no CT Noide Cerqueira.

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Do outro lado da chave, o Bahia enfrenta o Camaçariense primeiramente no estádio Luís Eduardo Magalhães, também às 15h do sábado. O Esquadrãozinho se sagrou campeão nas últimas sete edições da competição e mira seguir no topo do estado.

Jogos de volta das semifinais

Os jogos de volta das semifinais do Baianão Sub-20 já têm data, horário e locais definidos. O Vitória recebe o Fluminense de Feira no sábado, 18 de julho de 2026, às 9h, no CT Manoel Barradas.

Já o Bahia enfrenta o Camaçariense no mesmo dia, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.