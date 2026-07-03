Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

FUTEBOL DE BASE

Dupla Ba-Vi goleia e Palmeiras tropeça na abertura da Copa 2 de Julho

Competição de base começou nesta quinta-feira, 2, com goleadas expressivas

Lucas Vilas Boas
Por
Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15
Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 - Foto: Kaique Xavier/Ascom Sudesb

A 16ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 começou nesta quinta-feira, 2, com uma rodada movimentada em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana. Ao todo, 16 partidas abriram a principal competição da categoria no país, marcada por goleadas, vitórias de clubes tradicionais e um resultado inesperado envolvendo uma das principais bases do futebol brasileiro.

Os representantes baianos largaram em alta. Bahia, Vitória, Galícia, Ypiranga, Jacuipense, Fluminense de Feira e Itabuna estrearam com vitória, confirmando o favoritismo diante de adversários das seleções municipais e equipes classificadas nas fases regionais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O destaque da rodada ficou para o Vitória, que aplicou a maior goleada do dia ao vencer a Seleção de Vitória da Conquista por 12 a 0, no CT Manoel Pontes Tanajura. Também chamaram atenção o triunfo do Goiás por 11 a 0 sobre a Seleção de Castro Alves e o triunfo do Bahia por 10 a 0 diante da Seleção de Jacobina, ambos em Dias d'Ávila.

O Santos também iniciou sua campanha com o pé direito ao derrotar a escolinha União Coritiba, de Salvador, por 4 a 0.

Nem todos os favoritos, porém, conseguiram confirmar o favoritismo. Atual referência nacional nas categorias de base, o Palmeiras ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Estrela de Março, equipe de Salvador.

Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15
Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 - Foto: Kaique Xavier/Ascom Sudesb

As equipes internacionais também tiveram dificuldades na estreia. A Seleção Scout, da Bolívia, foi derrotada pelo Litoral Norte por 1 a 0, enquanto o Puebla, do México, acabou superado pelo Itabuna por 2 a 0.

Outro destaque da primeira rodada foi o bom desempenho das equipes classificadas nas etapas regionais da Copa. A Seleção de Itaberaba venceu Itapicuru por 4 a 1, enquanto Camaçariense, FSA e Litoral Norte também começaram a competição somando três pontos.

Leia Também:

GRINGOS!

Bahia atinge recorde histórico de estrangeiros no elenco de 2026
Bahia atinge recorde histórico de estrangeiros no elenco de 2026 imagem

FIM DO JEJUM!

Portugal elimina Croácia com gol de Cristiano Ronaldo e avança na Copa
Portugal elimina Croácia com gol de Cristiano Ronaldo e avança na Copa imagem

JOIA BRASILEIRA

Após clamor por titularidade, Endrick comenta relação com Ancelotti
Após clamor por titularidade, Endrick comenta relação com Ancelotti imagem

Confira os resultados e próximos jogos da competição:

  • Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila
  • Bahia 10x0 Seleção de Jacobina
  • Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila
  • Goiás 11x0 Seleção de Castro Alves
  • Santos 4x0 União Coritiba
  • Grupo C – CT Fluminense de Feira
  • Fluminense de Feira 3x1 Seleção de Irará
  • FSA 4x1 NRDEC
  • Seleção de Itapicurú 1x4 Seleção de Itaberaba
  • Grupo D – Wet’n Wild
  • Galícia 8x0 Recreativo ABEAC
  • Jacuipense 3x0 Juventude Candense
  • Grupo E – Vila Canária
  • Ypiranga 4x0 Seleção de São Sebastião do Passé
  • LS Valen (MA) 1x1 Seleção de Juazeiro
  • Grupo F – Vila Canária
  • Camaçariense 2x0 Benfica-BA
  • SSA 1x1 Canarinhos
  • Grupo G – CT Barradão
  • Seleção Scout (BOL) 0x1 Litoral Norte
  • Vitória 12x0 Seleção de Vitória da Conquista
  • Grupo H – CT Barradão
  • Pueblas (MEX) 0x2 Itabuna
  • Palmeiras (SP) 1x1 Estrela de Março

Próxima rodada (sexta-feira, 03/07):

  • Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila
  • 9h Chute de Ouro x Seleção de Brumado
  • 10h30 Bahia x Ceará
  • Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila
  • 14h Seleção de Eunápolis x Seleção de Andaraí
  • 15h30 Santos (SP) x Goiás (GO)
  • Grupo C – CT do Fluminense de Feira
  • 8h NRDEC x Fluminense de Feira
  • 9h45 Seleção de Irará x Seleção de Itapicurú
  • 11h FSA x Seleção de Itaberaba
  • Grupo D – Wet’n Wild
  • 14h São Raimundo x MAF
  • 15h30 Galícia x Jacuipense
  • Grupo E – Vila Canária
  • 9h Seleção de Formosa do Rio Preto x Geração Brotas
  • 10h30 Ypiranga x LS Valen (MA)
  • Grupo F – Vila Canária
  • 14h Seleção Itabuna x Seleção Quijingue
  • 15h30 SSA x Camaçariense
  • Grupo G – CT Barradão
  • 9h Seleção de Itagibá x Rei Pelé
  • 10h30 Vitória x Seleção Scout (BOL)
  • Grupo H – CT Barradão
  • 14h Irmandade São Gonçalo x Seleção de Irecê
  • 15h30 Puebla (MEX) x Palmeiras (SP)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa 2 de julho

Relacionadas

Mais lidas