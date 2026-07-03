FUTEBOL DE BASE
Dupla Ba-Vi goleia e Palmeiras tropeça na abertura da Copa 2 de Julho
Competição de base começou nesta quinta-feira, 2, com goleadas expressivas
A 16ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 começou nesta quinta-feira, 2, com uma rodada movimentada em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana. Ao todo, 16 partidas abriram a principal competição da categoria no país, marcada por goleadas, vitórias de clubes tradicionais e um resultado inesperado envolvendo uma das principais bases do futebol brasileiro.
Os representantes baianos largaram em alta. Bahia, Vitória, Galícia, Ypiranga, Jacuipense, Fluminense de Feira e Itabuna estrearam com vitória, confirmando o favoritismo diante de adversários das seleções municipais e equipes classificadas nas fases regionais.
O destaque da rodada ficou para o Vitória, que aplicou a maior goleada do dia ao vencer a Seleção de Vitória da Conquista por 12 a 0, no CT Manoel Pontes Tanajura. Também chamaram atenção o triunfo do Goiás por 11 a 0 sobre a Seleção de Castro Alves e o triunfo do Bahia por 10 a 0 diante da Seleção de Jacobina, ambos em Dias d'Ávila.
O Santos também iniciou sua campanha com o pé direito ao derrotar a escolinha União Coritiba, de Salvador, por 4 a 0.
Nem todos os favoritos, porém, conseguiram confirmar o favoritismo. Atual referência nacional nas categorias de base, o Palmeiras ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Estrela de Março, equipe de Salvador.
As equipes internacionais também tiveram dificuldades na estreia. A Seleção Scout, da Bolívia, foi derrotada pelo Litoral Norte por 1 a 0, enquanto o Puebla, do México, acabou superado pelo Itabuna por 2 a 0.
Outro destaque da primeira rodada foi o bom desempenho das equipes classificadas nas etapas regionais da Copa. A Seleção de Itaberaba venceu Itapicuru por 4 a 1, enquanto Camaçariense, FSA e Litoral Norte também começaram a competição somando três pontos.
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Confira os resultados e próximos jogos da competição:
- Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila
- Bahia 10x0 Seleção de Jacobina
- Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila
- Goiás 11x0 Seleção de Castro Alves
- Santos 4x0 União Coritiba
- Grupo C – CT Fluminense de Feira
- Fluminense de Feira 3x1 Seleção de Irará
- FSA 4x1 NRDEC
- Seleção de Itapicurú 1x4 Seleção de Itaberaba
- Grupo D – Wet’n Wild
- Galícia 8x0 Recreativo ABEAC
- Jacuipense 3x0 Juventude Candense
- Grupo E – Vila Canária
- Ypiranga 4x0 Seleção de São Sebastião do Passé
- LS Valen (MA) 1x1 Seleção de Juazeiro
- Grupo F – Vila Canária
- Camaçariense 2x0 Benfica-BA
- SSA 1x1 Canarinhos
- Grupo G – CT Barradão
- Seleção Scout (BOL) 0x1 Litoral Norte
- Vitória 12x0 Seleção de Vitória da Conquista
- Grupo H – CT Barradão
- Pueblas (MEX) 0x2 Itabuna
- Palmeiras (SP) 1x1 Estrela de Março
Próxima rodada (sexta-feira, 03/07):
- Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila
- 9h Chute de Ouro x Seleção de Brumado
- 10h30 Bahia x Ceará
- Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila
- 14h Seleção de Eunápolis x Seleção de Andaraí
- 15h30 Santos (SP) x Goiás (GO)
- Grupo C – CT do Fluminense de Feira
- 8h NRDEC x Fluminense de Feira
- 9h45 Seleção de Irará x Seleção de Itapicurú
- 11h FSA x Seleção de Itaberaba
- Grupo D – Wet’n Wild
- 14h São Raimundo x MAF
- 15h30 Galícia x Jacuipense
- Grupo E – Vila Canária
- 9h Seleção de Formosa do Rio Preto x Geração Brotas
- 10h30 Ypiranga x LS Valen (MA)
- Grupo F – Vila Canária
- 14h Seleção Itabuna x Seleção Quijingue
- 15h30 SSA x Camaçariense
- Grupo G – CT Barradão
- 9h Seleção de Itagibá x Rei Pelé
- 10h30 Vitória x Seleção Scout (BOL)
- Grupo H – CT Barradão
- 14h Irmandade São Gonçalo x Seleção de Irecê
- 15h30 Puebla (MEX) x Palmeiras (SP)