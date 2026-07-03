Dupla Ba-Vi goleia e Palmeiras tropeça na abertura da Copa 2 de Julho

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A 16ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 começou nesta quinta-feira, 2, com uma rodada movimentada em Salvador, Região Metropolitana e Feira de Santana. Ao todo, 16 partidas abriram a principal competição da categoria no país, marcada por goleadas, vitórias de clubes tradicionais e um resultado inesperado envolvendo uma das principais bases do futebol brasileiro.

Os representantes baianos largaram em alta. Bahia, Vitória, Galícia, Ypiranga, Jacuipense, Fluminense de Feira e Itabuna estrearam com vitória, confirmando o favoritismo diante de adversários das seleções municipais e equipes classificadas nas fases regionais.

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O destaque da rodada ficou para o Vitória, que aplicou a maior goleada do dia ao vencer a Seleção de Vitória da Conquista por 12 a 0, no CT Manoel Pontes Tanajura. Também chamaram atenção o triunfo do Goiás por 11 a 0 sobre a Seleção de Castro Alves e o triunfo do Bahia por 10 a 0 diante da Seleção de Jacobina, ambos em Dias d'Ávila.

O Santos também iniciou sua campanha com o pé direito ao derrotar a escolinha União Coritiba, de Salvador, por 4 a 0.

Nem todos os favoritos, porém, conseguiram confirmar o favoritismo. Atual referência nacional nas categorias de base, o Palmeiras ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Estrela de Março, equipe de Salvador.

Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 - Foto: Kaique Xavier/Ascom Sudesb

As equipes internacionais também tiveram dificuldades na estreia. A Seleção Scout, da Bolívia, foi derrotada pelo Litoral Norte por 1 a 0, enquanto o Puebla, do México, acabou superado pelo Itabuna por 2 a 0.

Outro destaque da primeira rodada foi o bom desempenho das equipes classificadas nas etapas regionais da Copa. A Seleção de Itaberaba venceu Itapicuru por 4 a 1, enquanto Camaçariense, FSA e Litoral Norte também começaram a competição somando três pontos.

Confira os resultados e próximos jogos da competição:

Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila

Bahia 10x0 Seleção de Jacobina

Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila

Goiás 11x0 Seleção de Castro Alves

Santos 4x0 União Coritiba

Grupo C – CT Fluminense de Feira

Fluminense de Feira 3x1 Seleção de Irará

FSA 4x1 NRDEC

Seleção de Itapicurú 1x4 Seleção de Itaberaba

Grupo D – Wet’n Wild

Galícia 8x0 Recreativo ABEAC

Jacuipense 3x0 Juventude Candense

Grupo E – Vila Canária

Ypiranga 4x0 Seleção de São Sebastião do Passé

LS Valen (MA) 1x1 Seleção de Juazeiro

Grupo F – Vila Canária

Camaçariense 2x0 Benfica-BA

SSA 1x1 Canarinhos

Grupo G – CT Barradão

Seleção Scout (BOL) 0x1 Litoral Norte

Vitória 12x0 Seleção de Vitória da Conquista

Grupo H – CT Barradão

Pueblas (MEX) 0x2 Itabuna

Palmeiras (SP) 1x1 Estrela de Março

Próxima rodada (sexta-feira, 03/07):

Grupo A – CT Bahia, Dias D’Ávila

9h Chute de Ouro x Seleção de Brumado

10h30 Bahia x Ceará

Grupo B – CT Bahia, Dias D’Ávila

14h Seleção de Eunápolis x Seleção de Andaraí

15h30 Santos (SP) x Goiás (GO)

Grupo C – CT do Fluminense de Feira

8h NRDEC x Fluminense de Feira

9h45 Seleção de Irará x Seleção de Itapicurú

11h FSA x Seleção de Itaberaba

Grupo D – Wet’n Wild

14h São Raimundo x MAF

15h30 Galícia x Jacuipense

Grupo E – Vila Canária

9h Seleção de Formosa do Rio Preto x Geração Brotas

10h30 Ypiranga x LS Valen (MA)

Grupo F – Vila Canária

14h Seleção Itabuna x Seleção Quijingue

15h30 SSA x Camaçariense

Grupo G – CT Barradão

9h Seleção de Itagibá x Rei Pelé

10h30 Vitória x Seleção Scout (BOL)