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GRINGOS!

Bahia atinge recorde histórico de estrangeiros no elenco de 2026

Tricolor alcança patamar inédito de diversidade internacional em sua história

Lucas Vilas Boas
Por
Marco Moreno, novo zagueiro do Bahia
Marco Moreno, novo zagueiro do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Anunciado oficialmente pelo Bahia, o zagueiro espanhol Marco Moreno fez o clube alcançar uma marca inédita em sua história. Com a chegada do defensor e a contratação do atacante argentino Alejo Véliz, o Esquadrão passou a contar com oito jogadores estrangeiros no elenco principal, o maior número já registrado pelo Tricolor em uma mesma temporada.

Além de ampliar a quantidade de atletas de fora do país, Marco Moreno também diversifica a composição do grupo. Até então, os estrangeiros do elenco eram exclusivamente argentinos e uruguaios. O defensor se tornou o segundo espanhol a integrar o elenco do Bahia na história.

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Atualmente, o Tricolor conta com os argentinos Alejo Véliz, Román Gómez, Mateo Sanabria e Ramos Mingo, os uruguaios Kike Olivera, Nicolás Acevedo e Michel Araújo, além do espanhol Marco Moreno.

Recorde antigo

Alejo Véliz em treino pelo Bahia
Alejo Véliz em treino pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A marca supera o antigo recorde do clube, que era de seis estrangeiros simultaneamente. O feito havia sido alcançado pela primeira vez em 2021, quando o elenco reunia Hugo Rodallega, Índio Ramírez, Oscar Ruiz, Lucas Mugni, Germán Conti e Eugenio Isnaldo.

O número voltou a ser registrado em 2025, com Nicolás Acevedo, Santiago Arias, Lucho Rodríguez, Mateo Sanabria, Ramos Mingo e Michel Araújo. Desde então, Lucho foi negociado e Arias deixou o clube após o fim do contrato.

Dos reforços contratados pelo Bahia, a maioria veio do exterior. Kike Olivera foi o primeiro a chegar, por empréstimo junto ao Grêmio. Em seguida, o clube acertou a contratação definitiva de Román Gómez, ex-Estudiantes, e depois fechou com Alejo Véliz e Marco Moreno.

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