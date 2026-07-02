Bahia atinge recorde histórico de estrangeiros no elenco de 2026

Anunciado oficialmente pelo Bahia, o zagueiro espanhol Marco Moreno fez o clube alcançar uma marca inédita em sua história. Com a chegada do defensor e a contratação do atacante argentino Alejo Véliz, o Esquadrão passou a contar com oito jogadores estrangeiros no elenco principal, o maior número já registrado pelo Tricolor em uma mesma temporada.

Além de ampliar a quantidade de atletas de fora do país, Marco Moreno também diversifica a composição do grupo. Até então, os estrangeiros do elenco eram exclusivamente argentinos e uruguaios. O defensor se tornou o segundo espanhol a integrar o elenco do Bahia na história.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o Tricolor conta com os argentinos Alejo Véliz, Román Gómez, Mateo Sanabria e Ramos Mingo, os uruguaios Kike Olivera, Nicolás Acevedo e Michel Araújo, além do espanhol Marco Moreno.

Recorde antigo

Alejo Véliz em treino pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A marca supera o antigo recorde do clube, que era de seis estrangeiros simultaneamente. O feito havia sido alcançado pela primeira vez em 2021, quando o elenco reunia Hugo Rodallega, Índio Ramírez, Oscar Ruiz, Lucas Mugni, Germán Conti e Eugenio Isnaldo.

O número voltou a ser registrado em 2025, com Nicolás Acevedo, Santiago Arias, Lucho Rodríguez, Mateo Sanabria, Ramos Mingo e Michel Araújo. Desde então, Lucho foi negociado e Arias deixou o clube após o fim do contrato.

Dos reforços contratados pelo Bahia, a maioria veio do exterior. Kike Olivera foi o primeiro a chegar, por empréstimo junto ao Grêmio. Em seguida, o clube acertou a contratação definitiva de Román Gómez, ex-Estudiantes, e depois fechou com Alejo Véliz e Marco Moreno.