CBF abre janela extraordinária, mas Bahia não pode inscrever reforços

A abertura de uma janela extraordinária de transferências pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciada nesta quinta-feira, 9, gerou expectativa entre os torcedores do Esporte Clube Bahia quanto à possibilidade de ver os novos reforços em campo já na retomada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera ainda não poderão estrear com a camisa tricolor.

Janela extraordinária vale apenas para transferências nacionais



Apesar da exceção criada pela entidade, a medida contempla apenas transferências nacionais. Como o trio foi contratado junto a clubes do exterior, os atletas seguem impedidos de serem registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes da abertura da janela internacional. Com isso, eles não estarão aptos para enfrentar a Chapecoense, no próximo dia 17 de julho, em partida atrasada da 4ª rodada do Brasileirão.



A decisão da CBF foi motivada pela alteração no calendário da competição nacional. Com o adiantamento da 19ª rodada, algumas partidas serão disputadas antes de 20 de julho, data estabelecida pela Fifa para a abertura da janela internacional de transferências. Para evitar prejuízos aos clubes que contrataram atletas no mercado interno, a entidade abriu, de forma excepcional, um período exclusivo para registros de transferências nacionais.



Segundo a CBF, a medida tem como objetivo "manter o equilíbrio da competição".





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Confira:

Exceção criada pela CBF não contempla jogadores contratados fora do país - Foto: Reprodução

Quando os reforços poderão estrear pelo Bahia?



Os jogadores contratados no mercado internacional precisarão aguardar a abertura oficial da janela de transferências, prevista para 20 de julho. Somente a partir dessa data o Bahia poderá registrar Alejo Véliz, Marco Moreno e Guido Herrera no BID da CBF.



Caso toda a documentação seja regularizada imediatamente após a abertura da janela, os três reforços poderão ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Atlético-MG, marcado para o dia 22 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.