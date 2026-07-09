Saiba por que auxiliar técnico de Rogério Ceni rescindiu com o Bahia

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A comissão técnica de Rogério Ceni sofreu uma baixa durante a intertemporada do Bahia. O auxiliar Leandro Macagnan não faz mais parte do clube após solicitar seu desligamento por questões pessoais, e a rescisão contratual foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira, 9.

Macagnan iniciou sua parceria com Rogério Ceni em 2022, durante a segunda passagem do técnico pelo São Paulo. Quando o comandante assumiu o Esquadrão de Aço, em setembro de 2023, o auxiliar também chegou ao clube e passou a fazer parte da comissão técnica fixa

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Na estrutura montada por Ceni no Tricolor, Leandro trabalhava ao lado dos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, que seguem normalmente em suas funções.

Foto: Reprodução | CBF

Enquanto promove ajustes na comissão técnica, o Bahia mantém a preparação para a sequência da temporada. Após um dia de folga, o elenco volta às atividades nesta sexta-feira, 10, e segue os treinamentos visando o amistoso contra o Fluminense, marcado para domingo, 12, às 16h, no Maracanã.