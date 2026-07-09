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FUTEBOL BRASILEIRO

Desejado pelo Bahia, Gabriel Pec revela motivo de escolher Cruzeiro

Atacante afirmou que o projeto apresentado pelo clube mineiro foi decisivo

Téo Mazzoni
Por
Atacante afirmou que o projeto apresentado pelo Cruzeiro foi fundamental
Atacante afirmou que o projeto apresentado pelo Cruzeiro foi fundamental - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O atacante Gabriel Pec, que esteve na mira do Esporte Clube Bahia, foi apresentado oficialmente como novo jogador do Cruzeiro nesta quinta-feira, 9. Durante a coletiva de apresentação, o atleta explicou os motivos que o levaram a escolher o clube mineiro em seu retorno ao futebol brasileiro.

Segundo Pec, o projeto apresentado pelo Cruzeiro foi determinante para a decisão. “Eu fico muito feliz de receber o carinho da torcida do Cruzeiro, mas todos sabem que eu sou cria do Vasco. Eu cresci ali e sou muito grato ao Vasco, à torcida, lá vivi grandes momentos. Mas minha escolha foi o Cruzeiro porque apresentaram um grande projeto pra mim, pra minha carreira”, disse o jogador.

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É um clube (Cruzeiro) que vem crescendo todos os anos, tem disputado grandes competições. Então estou muito feliz e com foco todo aqui para demonstrar todo esse interesse e confiança dentro de campo

Gabriel Pec - atacante do Cruzeiro

Gabriel Pec assinou contrato com o Cruzeiro por cinco temporadas. Para contar com o atacante, a Raposa desembolsou cerca de R$ 60 milhões ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, clube que detinha os direitos econômicos do jogador.

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O desejo do Bahia


Além do Cruzeiro, o Bahia também demonstrou interesse na contratação de Gabriel Pec e chegou a apresentar propostas ao Los Angeles Galaxy. No entanto, o Esquadrão não pretendia “cometer loucuras” financeiras para fechar com o atacante, conforme apurado pelo portal A TARDE.

Dessa forma, apesar do interesse tricolor, o Bahia acabou ficando atrás na disputa pelo jogador. O Cruzeiro aceitou os termos apresentados pelo clube norte-americano e também ofereceu uma remuneração considerada mais elevada para contar com Pec no elenco.

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Cruzeiro Esporte Clube Bahia Gabriel Pec

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