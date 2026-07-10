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HOME > esportes > E.C.BAHIA

E.C.BAHIA

Clube europeu compra ex-Bahia e o vende em menos de duas semanas

Jogador defendeu o Tricolor entre as temporadas de 2023 e 2025

João Grassi
Por
Camisa do Bahia
Camisa do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O goleiro Marcos Felipe, que defendeu o Esporte Clube Bahia entre as temporadas de 2023 e 2025, trocou de clube no futebol turco após recentemente deixar o Esquadrão de Aço em definitivo. Ele seguirá carreira no Çorum FK, equipe recém-promovida à Primeira Divisão do país europeu.

Marcos Felipe, que havia sido adquirido pelo Eyüpspor depois de um período emprestado pelo Bahia, foi novamente transferido e assinou contrato de dois anos com a nova equipe, tendo a possibilidade de renovação por mais uma temporada.

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O arqueiro chegou ao Bahia em 2023, inicialmente por empréstimo junto ao Fluminense, e acabou sendo adquirido em definitivo ainda no mesmo ano. Ele chegou a ser destaque no Tricolor durante o Brasileirão daquela temporada, ajudando na permanência na Série A.

Marcos Felipe no Bahia

Durante sua passagem pelo clube baiano, o goleiro somou 148 partidas e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, em 2023 e 2025, além da Copa do Nordeste de 2025.

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Após cair de rendimento e perder espaço na equipe, o jogador de 30 anos foi emprestado ao Eyüpspor em 2025, clube que posteriormente exerceu a opção de compra prevista em contrato.

Marcos Felipe
Marcos Felipe - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia
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