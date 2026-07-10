AMISTOSO
Fluminense x Bahia: onde assistir, horário, escalações e arbitragem
Tricolores se enfrentam neste domingo, 12, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro
A saudade do futebol brasileiro em tempos de Copa do Mundo já tem data e hora para acabar para os torcedores tricolores - Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo, 12, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a retomada do Campeonato Brasileiro.
O confronto será o segundo e último compromisso do Bahia durante a intertemporada. No primeiro, o Esquadrão venceu o Montevideo City Torque por 4 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova.
O jogo terá parada para hidratação aos 25 minutos de cada tempo. Cada time poderá realizar até 12 modificações.
Transmissão
- Band (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Premiere (pay-per-view)
- GETV (YouTube)
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Quem deve jogar
Everton Ribeiro pode voltar a ficar à disposição de Rogério Ceni justamente para a partida contra o Fluminense. O camisa 10 participou normalmente do treinamento de terça-feira, 7, depois de ter realizado apenas parte da atividade no dia anterior.
O meio-campista se recupera de um problema na região lombar e não participou da vitória sobre o Montevideo City Torque. A tendência, no entanto, é que seja relacionado para o amistoso no Maracanã.
Além dele, o Bahia também pode contar com Alejo Véliz. O atacante argentino já treina com o elenco e tem chances de integrar a lista de relacionados.
Marco Moreno, por outro lado, ainda aprimora a condição física depois das férias e não havia trabalhado com todo o grupo, o que torna sua participação incerta.
Guido Herrera desembarcou em Salvador para assinar contrato, mas ainda não foi anunciado oficialmente e dificilmente estará disponível.
Como se trata de uma partida amistosa, os novos reforços podem atuar mesmo sem registro no Boletim Informativo Diário da CBF. A inscrição no BID só é obrigatória em competições oficiais.
Desfalques
Iago Borduchi e Luciano Juba seguem em processo de transição física e técnica, Kike Olivera realiza trabalhos divididos entre academia e campo, e Léo Vieira segue em tratamento médico e fora do restante da temporada.
Prováveis escalações
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Arbitragem
- Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
- Assistente 1: Thiago Filemon Soares (RJ)
- Assistente 2: Naiara Tavares (RJ)
- Quarto árbitro: Thiago Ludugério (RJ)
Alex Gomes Stefano, inclusive, já apitou uma partida do Bahia nesta temporada - o confronto contra o Remo, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.
Preparação para o Brasileirão
O amistoso será o último teste do Bahia antes da volta às competições oficiais.O Esquadrão retorna ao Campeonato Brasileiro no dia 17 de julho, uma sexta-feira, às 19h30, contra a Chapecoense, na Arena Fonte Nova, pelo jogo adiado da quarta rodada da Série A.