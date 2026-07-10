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AMISTOSO

Fluminense x Bahia: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Tricolores se enfrentam neste domingo, 12, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Bahia e Fluminense no Brasileirão
Bahia e Fluminense no Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

A saudade do futebol brasileiro em tempos de Copa do Mundo já tem data e hora para acabar para os torcedores tricolores - Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo, 12, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a retomada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será o segundo e último compromisso do Bahia durante a intertemporada. No primeiro, o Esquadrão venceu o Montevideo City Torque por 4 a 1, de virada, na Arena Fonte Nova.

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O jogo terá parada para hidratação aos 25 minutos de cada tempo. Cada time poderá realizar até 12 modificações.

Transmissão

  • Band (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Premiere (pay-per-view)
  • GETV (YouTube)

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Quem deve jogar

Everton Ribeiro pode voltar a ficar à disposição de Rogério Ceni justamente para a partida contra o Fluminense. O camisa 10 participou normalmente do treinamento de terça-feira, 7, depois de ter realizado apenas parte da atividade no dia anterior.

O meio-campista se recupera de um problema na região lombar e não participou da vitória sobre o Montevideo City Torque. A tendência, no entanto, é que seja relacionado para o amistoso no Maracanã.

Além dele, o Bahia também pode contar com Alejo Véliz. O atacante argentino já treina com o elenco e tem chances de integrar a lista de relacionados.

Alejo Véliz e Carlos Eduardo Santoro em entrevista coletiva
Alejo Véliz e Carlos Eduardo Santoro em entrevista coletiva - Foto: Catarina Brandão | ECBahia

Marco Moreno, por outro lado, ainda aprimora a condição física depois das férias e não havia trabalhado com todo o grupo, o que torna sua participação incerta.

Guido Herrera desembarcou em Salvador para assinar contrato, mas ainda não foi anunciado oficialmente e dificilmente estará disponível.

Como se trata de uma partida amistosa, os novos reforços podem atuar mesmo sem registro no Boletim Informativo Diário da CBF. A inscrição no BID só é obrigatória em competições oficiais.

Desfalques

Iago Borduchi e Luciano Juba seguem em processo de transição física e técnica, Kike Olivera realiza trabalhos divididos entre academia e campo, e Léo Vieira segue em tratamento médico e fora do restante da temporada.

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Arbitragem

  • Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
  • Assistente 1: Thiago Filemon Soares (RJ)
  • Assistente 2: Naiara Tavares (RJ)
  • Quarto árbitro: Thiago Ludugério (RJ)

Alex Gomes Stefano, inclusive, já apitou uma partida do Bahia nesta temporada - o confronto contra o Remo, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova.

Preparação para o Brasileirão

O amistoso será o último teste do Bahia antes da volta às competições oficiais.O Esquadrão retorna ao Campeonato Brasileiro no dia 17 de julho, uma sexta-feira, às 19h30, contra a Chapecoense, na Arena Fonte Nova, pelo jogo adiado da quarta rodada da Série A.

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amistoso Esporte Clube Bahia Fluminense

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