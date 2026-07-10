Cinco meses de Feira FC: o nascimento e crescimento do novo baiano

Os videogames que dão às crianças um gostinho do que é comandar um time de futebol, escolher contratações, montar elenco e acompanhar o crescimento de um clube ao longo das competições fez parte da infância de muitos. Mas, para duas dessas crianças, o sonho saiu das telinhas e botões e tomou forma, nome e tamanho - se transformou no Feira FC.

Quando o Feira Futebol Clube foi anunciado oficialmente, em fevereiro deste ano, poucos imaginavam que uma equipe recém-criada pisaria tão rapidamente em um território normalmente reservado aos clubes tradicionais.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda disputando sua primeira competição profissional, o clube chega às semifinais da Série B do Campeonato Baiano brigando pelo acesso à elite estadual, tornou-se o terceiro time da Bahia com maior número de seguidores nas redes sociais, figura entre os dez mais acompanhados do Nordeste e já desperta a curiosidade de dirigentes de equipes da Série A interessados em entender como um projeto com poucos meses de vida conseguiu construir tamanha audiência.

Bandeira do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Dentro de campo, o desafio imediato é eliminar o Fluminense de Feira e continuar sonhando com o acesso. Fora dele, no entanto, o clube prova, passo a passo, que sua principal inovação não está apenas na montagem do elenco ou na estrutura de SAF, mas na forma de comunicar o futebol, aproximando o torcedor do dia a dia da gestão e, acima de tudo, construindo uma relação de pertencimento com quem acompanha o projeto desde o primeiro dia.

Para Neto Lima, investidor e principal rosto do Feira FC, tudo começou muito antes da fundação oficial do clube. A origem da ideia remonta justamente à infância dele, do presidente Marcus Rios e do empresário Bruno Karttos.

Como surgiu a ideia do Feira FC

Os três cresceram juntos em Feira de Santana e dividiam uma paixão que ia muito além de assistir futebol. As tardes eram ocupadas por partidas de FIFA, Brasfoot e outros jogos de gerenciamento esportivo, nos quais criavam clubes, contratavam jogadores, administravam orçamentos e tentavam levar equipes imaginárias ao topo.

Fora das telas, repetiam a brincadeira organizando times de bairro e comemorando cada pequeno avanço, como conseguir uma empresa para patrocinar uniformes. "Aquilo parecia uma brincadeira, mas acabou ficando com a gente", conta.

Camisa do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Com o passar dos anos, os três seguiram caminhos profissionais diferentes e fundaram a Mansão Green, empresa voltada para negócios digitais. Embora o futebol não fosse o foco principal da empresa, os relacionamentos construídos ao longo da trajetória mantiveram o grupo próximo do esporte.

Em determinado momento, o que antes parecia apenas um sonho de infância passou a ser encarado como uma possibilidade real: "A gente olhou um para o outro e pensou: aquela brincadeira pode acontecer de verdade. Vamos criar um clube? Era uma ideia meio maluca, mas fomos amadurecendo até entender que existia um caminho".

Como começar um clube do zero?

Desde o nascimento do projeto, o objetivo nunca foi apenas disputar campeonatos. O grupo acreditava que, para conquistar espaço em um cenário dominado por clubes centenários, seria necessário oferecer algo diferente ao torcedor.

Como nenhum dos fundadores vinha diretamente do futebol profissional, a decisão foi justamente evitar reproduzir o modelo tradicional de comunicação utilizado pela maioria das equipes brasileiras.

Em vez de mostrar apenas jogos, treinos e resultados, o Feira FC decidiu transformar a própria construção do clube em conteúdo. Internamente, a ideia ganhou um nome que até hoje serve como referência para o projeto: Master League da vida real.

"A gente queria mostrar tudo aquilo que ninguém mostra. Como se monta um elenco, como se contrata uma comissão técnica, como se consegue estrutura, quais são as dificuldades de administrar um clube. Era como viver a Master League do videogame, só que na vida real", conta.

Feira FC em concentração - Foto: Reprodução I Instagram

Segundo Neto, foi justamente essa transparência que fez milhares de pessoas passarem a acompanhar diariamente o projeto, mesmo sem qualquer ligação anterior com o clube.

"As pessoas gostam de histórias verdadeiras. Quando elas acompanham as dificuldades, os acertos e os erros, acabam criando um sentimento de pertencimento", diz.

Boom esperado?

Para quem acompanha o projeto de fora, o crescimento do Feira FC parece meteórico. Internamente, no entanto, a diretoria trata os resultados como consequência de um planejamento construído antes mesmo do anúncio oficial do clube.

"Seria desonesto dizer que a gente não esperava. Tudo foi planejado. Existia um cronograma muito claro, com metas definidas e etapas para serem cumpridas", garante.

Elenco do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Neto conta que até hoje o grupo guarda registros das primeiras reuniões de planejamento e pretende, futuramente, mostrar como muitas das ideias discutidas naquela época acabaram sendo executadas exatamente como haviam sido desenhadas.

Nesse processo, alguns acontecimentos favoreceram o projeto, como a possibilidade de utilizar a estrutura comandada pelo professor Jodilton Souza. Com isso, o Feira FC nasceu contando com centro de treinamento, academia, refeitório, alojamentos, campo próprio e estádio, uma realidade distante da maioria dos clubes que iniciam suas atividades.

Estádio do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Vazamento da criação

Por outro lado, ainda que boa parte do planejamento tenha saído exatamente como imaginado, um episódio obrigou a diretoria a mudar completamente o cronograma poucos dias antes do lançamento oficial.

Informações sobre o surgimento do clube e a contratação de Thiago Galhardo, jogador mais renomado contratado pelo Feira, vazaram para a imprensa antes da data prevista, obrigando toda a equipe a antecipar o trabalho.

Galhardo fechando com o Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Neto estava em São Paulo quando recebeu a notícia. Em Feira de Santana, profissionais passaram dias praticamente sem dormir para reorganizar vídeos, campanhas e materiais de divulgação.

"Foram três dias trabalhando dia e noite. Tinha gente dormindo aqui na sala para conseguir entregar tudo. Eu fazia minha agenda durante o dia e passava a madrugada inteira em reunião com o pessoal", relembra.

Time do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Apesar do susto provocado pelo vazamento, Neto considera aquele episódio um dos momentos mais importantes da história do clube. Segundo ele, foi ali que percebeu que o projeto já não pertencia apenas aos fundadores.

"A equipe comprou a briga de um jeito impressionante. Todo mundo se sentiu dono do clube. Na minha filosofia, toda grande ideia precisa de um monte de gente maluca disposta a fazer qualquer coisa para que ela dê certo. Quando eu vi aquilo acontecendo, tive certeza de que ia dar certo", conta.

Galhardo: credibilidade para um projeto recém-nascido

Assim, o Feira FC surgiu - mas um clube não existe sem seus jogadores, e a primeira grande contratação anunciada veio com Thiago Galhardo. Depois de passagens por clubes como Internacional, Ceará, Vasco e Fortaleza, além de experiências no exterior e convocações para a Seleção Brasileira, Galhardo emprestou credibilidade a um projeto que ainda nem havia estreado.

"Quando um jogador desse tamanho aceita disputar uma Série B do Campeonato Baiano, ele mostra para todo o mercado que existe algo sério por trás daquele projeto", analisa Neto.

Galhardo pelo Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Para ele, a chegada do atacante fez dirigentes, empresários e veículos especializados passarem a olhar o Feira FC de outra maneira: "Ele mostrou que aquilo não era uma brincadeira".

Lucaneta e a nova geração de torcedores

Galhardo, então, ganhou aqueles que já vivem o mundo do futebol há muito tempo e têm as dimensões de seu tamanho. Lucaneta, por sua vez, foi contratado em uma lógica completamente diferente.

Conhecido nacionalmente pelo X1 e por reunir milhões de seguidores nas redes sociais, o influenciador representava, na visão da diretoria, uma oportunidade de aproximar o futebol tradicional de um público cada vez mais distante dos campeonatos convencionais.

Com o crescimento da Kings League, do X1 e dos campeonatos de influenciadores, novas modalidades passaram a atrair jovens que antes acompanhavam apenas o futebol profissional, fazendo com que alguns clubes precisem se adaptar a essa nova realidade para crescer.

Lucaneta pelo Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"Eu acompanho futebol desde criança e percebo que muita coisa continua sendo feita exatamente do mesmo jeito. Enquanto isso, surgiram formatos novos que conquistaram a garotada. A gente precisava entender esse movimento e mostrar que o futebol também pode conversar com esse público", explica Neto.

Foi dentro dessa estratégia que Lucaneta passou a ser visto como uma peça importante do projeto. Segundo o dirigente, o influenciador é hoje uma das maiores referências do futebol para crianças e adolescentes, público que os clubes tradicionais têm dificuldade para alcançar.

"Se você colocar hoje um Kaká e um Lucaneta diante de um público de oito, dez ou doze anos, eu arrisco dizer que muita gente vai querer tirar foto primeiro com o Lucaneta. Isso mostra como o futebol precisa entender essa nova geração", afirma.

Lucaneta pelo Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"O futebol exige paixão. Só que a paixão também precisa ser alimentada. Se os clubes não conversarem com os mais jovens, outras modalidades vão ocupar esse espaço', opina.

Por isso, o Feira procura transformar praticamente tudo em conteúdo. Reuniões, anúncios, bastidores, dificuldades, comemorações e até momentos de tensão fazem parte da narrativa construída diariamente pelo clube.

"A gente quer que o torcedor participe da caminhada. Não apenas apareça no dia do jogo. Ele precisa sentir que está construindo o clube junto com a gente, afirma.

Apesar da enorme repercussão provocada pelo anúncio, Neto faz questão de destacar que o convite nunca teve apenas objetivos de marketing. Desde o primeiro contato, Lucaneta foi informado de que precisaria viver a rotina de qualquer atleta profissional.

Lucaneta pelo Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"Eu falei para ele que teria que se mudar para Feira de Santana, trazer a família, treinar todos os dias e disputar posição como qualquer outro jogador. Não existia garantia de que jogaria. Se o treinador entendesse que ele merecia uma oportunidade, ele jogaria. Caso contrário, teria que esperar", garante.

O influenciador aceitou imediatamente as condições impostas pelo clube e mergulhou no projeto, tornando-se um dos primeiros atletas a chegar aos treinamentos e um dos últimos a deixar o centro de treinamento.

Lucaneta sofreu, no entanto, uma grave lesão, que interrompeu sua participação na temporada, mas não diminuiu a importância que ele exerce dentro do projeto.

"Infelizmente ele se machucou e vai ficar fora do restante do campeonato, mas quando esteve em campo nos ajudou muito. Além disso, continua sendo uma peça importante para aquilo que a gente acredita", garante Neto.

Pentacampeão ajudou Feira em busca de Vozinha

Qualidade dentro de campo, visibilidade fora dele - nada mais adequado ao que o Feira estava procurando, e nada mais perfeito para isso do que a Copa do Mundo. Foi assim que, depois da grande atuação do goleiro cabo-verdiano Vozinha contra a Espanha na Copa do Mundo, o clube percebeu o "boom" de popularidade do atleta de 40 anos, e começou a mirar nele.

"Quando ele fez aquele jogo contra a Espanha, eu falei: preciso trazer esse cara para o Feira", conta Neto. Sem contato direto com o atleta, Neto recorreu a um pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, amigo pessoal do empresário, que fez a ponte entre o Feira FC e os representantes de Vozinha, permitindo que a negociação começasse.

Vozinha contra a Espanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

O projeto apresentado ao goleiro seguia o mesmo modelo utilizado anteriormente nas conversas com Sidão e Thiago Galhardo, buscando construir uma parceria de longo prazo, pensando também na continuidade da carreira após o encerramento da trajetória dentro de campo.

"Eles são atletas experientes. Então, nossa conversa sempre passa por isso: quanto tempo ainda podem contribuir dentro de campo e como podemos construir alguma coisa juntos depois que encerrarem a carreira", explica Neto.

Vozinha por Cabo Verde na Copa do Mundo - Foto: FIFA

As conversas evoluíam de maneira considerada positiva até a partida entre Cabo Verde e Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. As defesas de Vozinha diante de Lionel Messi, no entanto, mudaram completamente o cenário da negociação.

"Depois do jogo contra a Espanha, eu sentia que disputava com alguns clubes brasileiros e que o projeto do Feira poderia fazer diferença. Depois da atuação contra a Argentina, começaram a aparecer 'tubarões'. O tamanho da concorrência mudou completamente", disse.

Vozinha contra Messi na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Mesmo reconhecendo as dificuldades, Neto afirma que o clube continua aguardando uma definição dos representantes do goleiro, que decidiu ouvir todas as propostas somente após o fim da Copa.

"O Vozinha virou um símbolo desse Mundial. Acho que ele combina muito com o Feira porque representa exatamente esse tipo de história que as pessoas gostam de acompanhar. Se depender da nossa torcida, ele seria muito bem recebido", garante.

Vozinha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Muito além do marketing

Ainda que as contratações de Galhardo, Lucaneta e a tentativa por Vozinha tenham gerado enorme repercussão nacional, Neto rejeita a ideia de que o clube escolha seus jogadores apenas pela capacidade de gerar audiência.

Segundo ele, toda contratação precisa atender simultaneamente às necessidades esportivas e estratégicas do projeto: "A gente nunca quer contratar alguém só porque tem muitos seguidores. Esse jogador precisa ajudar dentro de campo. O marketing é importante, mas ele não ganha jogo".

Ao mesmo tempo, o dirigente reconhece que a visibilidade construída pelo Feira FC se tornou um diferencial competitivo importante nas negociações. Hoje, segundo ele, alguns atletas aceitam disputar uma competição estadual porque enxergam no clube uma oportunidade de ampliar sua própria exposição.

Treino do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"Tem jogador que deixou de disputar Série B do Campeonato Brasileiro para vir para o Feira. Outros saíram de clubes grandes porque entenderam que aqui teriam mais visibilidade. Isso pesa muito na carreira de um atleta", afirma.

Essa combinação entre desempenho esportivo e força digital passou a ser encarada pela diretoria como uma das principais vantagens competitivas da SAF.

"Existem outras SAFs muito organizadas, com boas estruturas e bons investimentos. O que a gente acredita que faz diferente é justamente essa audiência que conseguimos construir em tão pouco tempo", explica.

Treino do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Feira FC x Fluminense de Feira

Dentro de campo, o desempenho acompanhou o crescimento nas redes. Em sua primeira participação oficial, o Feira garantiu vaga nas semifinais da Série B do Campeonato Baiano e agora está a dois jogos de conquistar o acesso à elite estadual.

O adversário, no entanto, carrega um peso histórico que torna o desafio ainda maior - o Fluminense de Feira, fundado em 1941, bicampeão baiano e um dos clubes mais tradicionais do interior nordestino.

Para Neto, o confronto representa um momento marcante para o futebol da cidade, mas qualquer tentativa de colocar os dois clubes em patamar semelhante ainda seria precipitada.

Treino do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"O Fluminense de Feira tem 85 anos de história. É um clube bicampeão baiano, que já disputou Série A do Campeonato Brasileiro e tem uma torcida extremamente apaixonada. Eu arrisco dizer que é um dos maiores clubes do interior do Nordeste. O respeito que a gente tem por essa história é enorme", reconhece.

Ao mesmo tempo, o dirigente afirma que o Feira FC nasceu justamente para construir sua própria trajetória e entende que esse processo passa, inevitavelmente, por enfrentar equipes tradicionais.

"Nós somos um clube de cinco meses de vida. Ainda somos um bebê perto deles. Mas também queremos nosso espaço. Vamos entrar em campo com toda a humildade, reconhecendo a força do adversário, mas sabendo que nosso objetivo é chegar à final e conquistar o acesso", garante.

Elenco do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

A rivalidade, segundo ele, tende a crescer naturalmente: "São dois clubes da mesma cidade, disputando espaço e brigando pelo mesmo objetivo. É normal que isso desperte um sentimento diferente na torcida. Hoje você anda por Feira de Santana e praticamente só se fala desse confronto".

Neto revela, inclusive, que mantém boa relação com dirigentes do adversário e lamenta que apenas um dos clubes possa seguir vivo na competição.

Gol do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"O maior investimento da história do Fluminense é conduzido por pessoas que eu conheço, respeito e considero muito. Fico triste porque os deuses do futebol colocaram a gente do mesmo lado da chave. Só um vai passar", lamenta.

"Eu espero, claro, que seja o Feira, mas tenho certeza de que quem avançar vai torcer para que o outro consiga voltar à Série A em seguida. Isso seria muito bom para o futebol da cidade", afirma.

Primeira crise e organizada revoltada

Nem tudo, entretanto, aconteceu conforme o roteiro imaginado. Em determinado momento da primeira fase, duas derrotas consecutivas provocaram a primeira grande turbulência enfrentada pelo Feira FC.

Na época, a recém-criada torcida organizada do clube divulgou uma nota cobrando mudanças, e o episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais. Curiosamente, Neto diz ter recebido aquela manifestação com mais satisfação do que preocupação.

"Na hora você fica preocupado porque não sabe como os jogadores vão reagir à pressão. Muitos deles nunca tinham vivido uma cobrança desse tamanho. Minha preocupação era proteger o elenco", diz.

Torcida do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"Eu puxei tudo para mim. Já estou acostumado com esse ambiente. Não queria que aquilo pesasse emocionalmente sobre jogadores que precisavam entrar em campo poucos dias depois", afirma.

Passado o impacto inicial, o dirigente passou a enxergar outro significado naquele episódio: "Olha o que a gente construiu em dois meses. Um clube com dois meses de vida já tinha torcida organizada, já tinha cobrança, já tinha gente indignada porque perdeu dois jogos. Isso mostra que as pessoas realmente passaram a se importar".

Torcida do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Segundo ele, o comportamento da torcida também contribuiu para que o episódio terminasse de forma positiva. "Foi uma cobrança completamente respeitosa. Não houve violência, não houve desrespeito", afirma.

"Depois nós conversamos com os representantes da organizada, entendemos o lado deles e seguimos em frente. A audiência tem um lado muito bom e também traz responsabilidade. Quem escolhe estar exposto precisa saber lidar com elogios e críticas", explica.

Feira na Série A

Embora toda a atenção esteja voltada para os confrontos contra o Fluminense de Feira, a diretoria trabalha com um planejamento que vai muito além da temporada de 2026. O clube estabeleceu metas claras de curto, médio e longo prazo logo no início do projeto, e todas elas continuam sendo tratadas como prioridade.

O primeiro objetivo permanece inalterado: conquistar o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Baiano ainda neste ano. "A gente nasceu para subir. Sabíamos que seria difícil porque tudo é novo para nós, mas esse sempre foi o planejamento. Tudo passa pelo acesso", explica Neto.

Caso a equipe confirme a vaga na elite estadual, o passo seguinte será buscar calendário nacional. A expectativa da diretoria é disputar, já em 2028, competições como Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, ampliando gradualmente o nível de competitividade do clube.

Gol do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"O objetivo de médio prazo é conquistar esse calendário nacional. A partir daí, a gente vai subindo um degrau de cada vez", diz. A meta mais ousada, entretanto, está projetada para a próxima década.

"O nosso planejamento de longo prazo é estar na Série A do Campeonato Brasileiro em dez anos", almeja.

Para muitos, a projeção pode parecer ambiciosa. Neto, porém, cita exemplos recentes do futebol brasileiro para justificar o otimismo: "O Mirassol é um grande exemplo. É um clube de uma cidade menor que Feira de Santana e hoje está entre as principais equipes do país".

Gilberto pelo Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"A Chapecoense também mostrou que isso é possível. Claro que exige muito trabalho, competência e uma série de acertos, mas não é um sonho impossível", completa.

Ao mesmo tempo, ele faz questão de lembrar que, no futebol, planejamento nenhum substitui aquilo que acontece dentro das quatro linhas. "Você pode fazer tudo melhor do que todo mundo. Pode montar uma estrutura excelente, trabalhar mais, planejar mais. Se a bola bate na trave em vez de entrar, as coisas mudam completamente. Futebol sempre vai ter esse componente imprevisível", diz.

Mesmo assim, ele acredita que o trabalho aumenta as chances de sucesso: "A gente acredita muito que, fazendo o que precisa ser feito todos os dias, a sorte acaba encontrando quem está preparado".

O Feira é só mais uma SAF?

Nos últimos anos, o futebol brasileiro assistiu ao surgimento de dezenas de Sociedades Anônimas do Futebol. Algumas nasceram para recuperar clubes tradicionais mergulhados em crises financeiras. Outras surgiram do zero, sustentadas por investidores dispostos a acelerar projetos esportivos. Para Neto Lima, no entanto, o Feira FC procura seguir um caminho diferente da maioria dessas iniciativas.

Segundo ele, a essência do clube está justamente em fazer o oposto do que normalmente acontece no futebol. "A gente gosta de ir na contramão. Enquanto muitos clubes mostram só o lado bom, a gente mostra também quando erra", conta.

Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"Quando perdeu dois jogos, por exemplo, a maioria dos clubes esconderia os bastidores. Nós mostramos os jogadores sofrendo, a comissão técnica trabalhando, todo mundo tentando encontrar soluções. Isso gera pertencimento. As pessoas enxergam verdade", relembra.

Na avaliação do dirigente, a comunicação deixou de ser apenas uma ferramenta de divulgação para se tornar um ativo estratégico do clube. Foi essa audiência construída nos primeiros meses de existência que permitiu ao Feira alcançar oportunidades que dificilmente apareceriam para uma equipe recém-criada.

Patrocínio do Feira

Um dos exemplos citados por Neto é a chegada da Superbet como patrocinadora master. A empresa já estampava as camisas de gigantes do futebol brasileiro e, mesmo assim, decidiu apostar em um clube que sequer havia completado um semestre de existência.

"A Superbet patrocina clubes como São Paulo e Fluminense. Entre tantos clubes do Nordeste, escolheu também o Feira. Isso aconteceu porque construímos uma audiência muito forte. Se o objetivo da marca era crescer na região, ela encontrou no Feira um projeto que já conversava com milhões de pessoas", comenta.

Feira FC em campo - Foto: Reprodução I Instagram

"Existem outras SAFs muito bem organizadas, com estruturas excelentes e investidores fortes. O nosso diferencial foi conseguir construir uma marca muito rapidamente. Isso nos dá cartas na manga que outros clubes ainda não têm", diz.

Gigantes da Série A em busca do Feira

Foi nessa construção rápida e sólida que o Feira ganhou visibilidade, prestígio e, principalmente, interesse. Hoje, o clube conta que o impacto do projeto já ultrapassou até mesmo os limites da Série B do Campeonato Baiano.

Nos últimos meses, dirigentes de diversos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro passaram a procurar o Feira FC para entender como uma equipe recém-criada conseguiu alcançar números tão expressivos nas redes sociais.

Neto revela que recebeu ligações de representantes de aproximadamente metade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro interessados em conhecer a estratégia de comunicação desenvolvida em Feira de Santana. Entre esses contatos, um deles chamou especialmente sua atenção.

Elenco do Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"Um dos maiores clubes do Brasil perguntou se poderia mandar uma equipe para Feira de Santana para receber um treinamento e entender como a gente fez tudo isso", conta. Para o dirigente, esse reconhecimento representa uma conquista tão importante quanto os resultados esportivos.

"O que a gente quer mostrar é que dá para fazer uma coisa muito grande do zero com pessoas que compram a briga, trabalham muito e pensam diferente. Isso já é um legado. Significa que a gente começou a influenciar a forma como os clubes pensam marketing e comunicação", diz.

Apesar disso, ele faz questão de lembrar que o projeto só será considerado completo se essa inovação vier acompanhada de conquistas dentro de campo: "O futebol é muito forte. Se a gente subir agora, vai ser algo histórico".

Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

"Mas, se acontecer uma zebra e o acesso não vier, as críticas vão aparecer. As pessoas esquecem que do outro lado também existem profissionais muito competentes tentando vencer. A nossa obrigação é trabalhar para fazer acontecer e estar preparado para lidar com as consequências, sejam elas boas ou ruins", afirma.

Assim, o desejo é incentivar outros clubes a investirem em criatividade, aproximarem-se do público jovem e entenderem que entretenimento e desempenho esportivo não precisam caminhar em lados opostos.

"A curto prazo, eu espero que a gente provoque uma revolução na forma de fazer futebol, que os clubes passem a se preocupar mais em renovar o público e tornar o espetáculo mais interessante. A longo prazo, espero que o Feira possa ser lembrado como um exemplo de gestão que deu certo", projeta.

Fabrício pelo Feira FC - Foto: Reprodução I Instagram

Enquanto o futuro do clube será decidido nos dois jogos contra o Fluminense de Feira, o projeto criado por três amigos que passaram a infância administrando times imaginários já conseguiu realizar parte do sonho que parecia impossível.

Hoje, o clube ainda busca seus primeiros títulos, mas já conquistou algo raro para uma equipe tão jovem - fazer o futebol brasileiro olhar para Feira de Santana não apenas pelo que acontece dentro das quatro linhas, mas também pelas ideias que nascem fora delas.