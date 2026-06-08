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TOURO DO SERTÃO

Com campanha perfeita, gigante baiano avança de fase na Serie B

Segunda Divisão do Campeonato Baiano conheceu seu primeiro classificado à 2ª fase

Lucas Vilas Boas
Por
Fluminense de Feira venceu o Leônico por 3 a 0
Fluminense de Feira venceu o Leônico por 3 a 0 - Foto: Reprodução

A sexta rodada da Série B do Campeonato Baiano definiu o primeiro classificado para as semifinais da competição. Jogando no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Fluminense de Feira superou o Leônico por 3 a 0 na tarde deste domingo. 7, e confirmou matematicamente sua presença na próxima fase.

Além da classificação antecipada, o resultado manteve a campanha perfeita do Touro do Sertão. Líder isolado, o time chegou aos 18 pontos e segue com 100% de aproveitamento após vencer todos os seis compromissos disputados até o momento.

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Na disputa pelas outras três vagas do mata-mata, o Barreiras aparece na vice-liderança com 15 pontos, mesma pontuação do SSA FC, que ocupa a terceira colocação. Fechando o grupo dos quatro primeiros está o Feira FC, com 12 pontos conquistados.

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A equipe feirense segue firme na briga pela classificação. Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Leônico na rodada anterior, o clube voltou a vencer ao derrotar o SSA FC por 1 a 0, resultado que o manteve próximo dos primeiros colocados.

Outro destaque da rodada foi o Vitória da Conquista, que conquistou seu primeiro triunfo na competição. A equipe venceu o Camaçari por 5 a 2 e subiu para a sétima posição da tabela. Já o adversário segue na lanterna, sem pontuar após seis rodadas.

Restando apenas dois jogos para o encerramento da fase classificatória, três vagas ainda estão em aberto para as semifinais, etapa que definirá os finalistas e os clubes que continuarão na disputa pelo acesso à elite do futebol baiano.

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Tags

campeonato baiano Fluminense de Feira Série B do Baianão

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