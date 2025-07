Quem avança? Série B do Baiano tem disputa acirrada por vaga no G-4

Galícia e Ypiranga empataram em 1 a 1 nesta edição - Foto: Divulgação | Galícia

Após 15 dias sem jogos, a bola volta a rolar na Série B do Campeonato Baiano no próximo domingo, 29, pela última rodada da 1ª fase da competição. Com três clubes já classificados às semifinais — Itabuna, Bahia de Feira e Fluminense — a última vaga do G-4 ainda está em jogo e ficará nas mãos de Galícia ou Ypiranga, quarto e quinto colocado, respectivamente.

Apesar de ainda estar na briga pelo acesso, o Galícia não entrará em campo na 9ª rodada do torneio, já que venceu por W.0. o confronto diante do Teixeira de Freitas, que aconteceria neste final semana, após o time adversário desistir do jogo contra o Leônico, atitude considerada como abandono pela FBF. O clube, no entanto, foi suspenso por dois anos e saiu derrotado por 3 a 0 nos dois jogos que ainda havia no calendário nesta temporada.

A última vaga nas semifinais, portanto, será decidida no jogo entre Bahia de Feira e Ypiranga, que, com 13 pontos, pode ultrapassar o Galícia, quarto colocado com 15. O Aurinegro depende apenas de si, mas terá pela frente o 'Tremendão', que quer se manter na vice-liderança, na frente do Fluminense, e ter a vantagem de decidir a próxima fase em casa.

Líder isolado com 22 pontos, o Itabuna enfrentará o SSA FC, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, e tem a chance de melhorar ainda mais seu aproveitamento quase impecável de 91%. O 'Dragão do Sul', como é conhecido, teve sete vitórias e um empate ao longo da competição.

Veja os jogos da última rodada da Série B do Campeonato Baiano: