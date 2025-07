Destaque em amistoso, atacante manda recado à família de Juliana Marins

Kerolin marcou um gol, deu assistência e protagonizou outros belos lances - Foto: Livia Villas Boas / CBF

Apesar da dolorida virada sofrida para a França, a Seleção Brasileira Feminina mostrou bons sinais na derrota desta sexta-feira, 27, por 3 a 2. O grande destaque da partida foi a atacante Kerolin, que marcou um gol, deu assistência e protagonizou outros belos lances.

Em entrevista após o apito final, Kerolin fez uma análise do jogo e afirmou que o time brasileiro teve um ótimo desempenho. Para a atleta, o problema da equipe foi não converter as outras oportunidades criadas.

"Fica com sentimento de que faltou muito pouco. O Brasil foi muito superior no primeiro tempo. Chamo a responsabilidade desse jogo, principalmente do primeiro tempo, para as atacantes, inclusive eu. Tínhamos que caprichar e fazer os gols. A gente abriria um placar muito bom se fizesse os gols, a França foi mais eficiente. Saio muito orgulhosa do time pela postura de jogo e de como entramos em campo. Faltou caprichar. Se a gente fizesse três ou quatro, o jogo seria completamente diferente. A França também tem um bom time", detalhou a atacante.

Kerolin foi o grande destaque da partida | Foto: Livia Villas Boas / CBF

Além de falar sobre o amistoso, Kerolin também enviou mensagem de solidariedade à família de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu após sofrer uma queda em passeio no Monte Rijani, na Indonésia.

Queria deixar um carinho muito especial para a família da Juliana Marins pela tragédia que aconteceu. Vocês estão no meu coração. Meus sentimentos. Espero que vocês possam seguir felizes, é um anjo que vai ficar marcado nas nossas vidas. Que outras pessoas possam ser salvas através da vida dela. Beijo, família Marins. Kerolin - Atacante da Seleção Brasileira

A Seleção agora volta a campo na Copa América. A estreia brasileira acontece no dia 13 de julho, às 21h, contra a Venezuela.