Saiba se novos estrangeiros do Bahia viajaram para pegar o Fluminense

Dois dos novos reforços anunciados pelo Bahia durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo poderão estrear neste domingo, 12, a partir das 16h, no amistoso contra o Fluminense. O atacante Alejo Véliz e o recém-oficializado goleiro Guido Herrera viajaram para o Rio de Janeiro, e ficam à disposição do técnico Rogério Ceni no Maracanã.

Mesmo com a janela de transferências internacional fechada, a dupla argentina está liberada para entrar em campo, já que se trata de um jogo não oficial. No Brasileirão, por outro lado, eles só vão poder jogar a partir do dia 20 de julho, que é quando os estrangeiros poderão ser registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

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Ambos estão fora, por exemplo, do duelo contra a Chapecoense, no dia 17 de julho, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em partida atrasada válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ramos Mingo e Guido Herrera, argentinos do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Zagueiro está fora do amistoso

Também anunciado pelo Tricolor, o espanhol Marco Moreno ainda não treinou com o restante do elenco desde que chegou, vem realizando atividades individuais, e não viajou com o time para o Rio de Janeiro. Ele também só poderá estrear mediante a abertura da janela internacional.

Reforços brigam pela titularidade?

Guido Herrera participou de todos os trabalhos com a equipe em seu primeiro dia oficial de treinamentos no CT Evaristo de Macedo, e o goleiro chega para disputar posição com Ronaldo, que vinha sendo titular com Rogério Ceni.

Já Alejo Véliz disputa a titularidade com o centroavante Willian José, que iniciou o amistoso contra o Montevideo City Torque entre os 11. O camisa 27 Everaldo também é uma das alternativas para a equipe do Bahia no restante da temporada.

Vale lembrar que, no amistoso contra o Fluminense, até 12 substituições podem ser feitas, o que permite aos treinadores realizarem testes e rotacionarem bastante os times.