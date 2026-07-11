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PEGO MAL?

Vítima critica pena aplicada em irmão de Virginia por crime grave

Jovem denunciou irmão da influenciadora após encontro em uma festa

Franciely Gomes
Por
A jovem denunciou o caso à Justiça
A jovem denunciou o caso à Justiça - Foto: Reprodução | Instagram

Lilly Martins usou suas redes sociais para desabafar sobre a pena aplicada em William Pimenta Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca. Vítima de importunação sexual cometida pelo empresário, a jovem alegou que a condenação deveria ter sido mais severa.

“Eu estou muito feliz pela condenação dele, mas a única coisa que me deixou triste foi a pena dele. Apenas um ano de prisão que foi revertido em serviço comunitário”, disse ela em seu perfil do Instagram.

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A morena ainda incentivou as seguidoras a denunciarem casos parecidos. “É muito triste, mas estou feliz por outra parte, que ele foi condenado e a Justiça está sendo feita. A justiça existe. Denunciem, não fiquem caladas”, disparou.

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Relembre o caso

O crime aconteceu em um evento no município de Jussara, localizado no oeste de Goiás, em 2023. Na ocasião, Lilly encontrou William em uma balada e pediu para tirar uma foto com ele, devido ao parentesco dele com Virginia.

Entretanto, o empresário colocou a mão por dentro durante o registro, a assediando. Ciente do crime, ela denunciou o caso e o tornou público na mídia, recebendo diversos ataques nas redes sociais na época.

A condenação só veio em 2026, na última terça-feira, 7, por decisão unânime dos desembargadores da 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás.

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Tags

importunação sexual justiça Virginia Fonseca

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