ENTRETENIMENTO
Irmão de Virginia é condenado por importunação sexual contra jovem
Caso está em investigação desde 2023
William Pimenta Gusmão, irmão de Virginia Fonseca foi condenado por importunação sexual pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A sentença reconheceu que havia provas suficientes para condenar ele por uma das denúncias do processo.
As informações são do Portal LeoDias. O caso está em investigação desde 2023 e em fevereiro de 2025 ganhou um novo capítulo.
Anteriormente, o irmão da influenciadora havia sido absolvido porque a Justiça entendeu que as provas não sustentavam uma condenação. No entanto, a vítima, indentificada como Rauriceia Martins da Costa, recorreu a decisão e conseguiu reverter o resultado do julgamento.
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Sobre o caso
De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, o episódio ocorreu durante uma festa, realizada em abril de 2023, em Jussara. A vítima afirmou que em um dos episódios, o empresário colocou a mão dentro da calça dela e tocou suas partes íntimas sem consentimento.
Ao reexaminar o caso, a Justiça concluiu que o episódio ficou comprovado pelas provas do processo. Já a segunda acusação, continua sem condenação por falta de provas suficientes.
A condenação vai contra ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que defendia a manutenção da absolvição. Antes da decisão, William chegou a ter a possibilidade de obter a suspensão condicional do processo, mas a defesa recusou a proposta.
As investigações iniciaram depois que a vítima procurou a Polícia Civil, em abril de 2023, para denunciar o suposto abuso durante a festa.