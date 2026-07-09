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ENTRETENIMENTO

Irmão de Virginia é condenado por importunação sexual contra jovem

Caso está em investigação desde 2023

Agatha Victoria Reis
Por
Irmão de Virginia Fonseca
Irmão de Virginia Fonseca - Foto: Reprodução

William Pimenta Gusmão, irmão de Virginia Fonseca foi condenado por importunação sexual pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). A sentença reconheceu que havia provas suficientes para condenar ele por uma das denúncias do processo.

As informações são do Portal LeoDias. O caso está em investigação desde 2023 e em fevereiro de 2025 ganhou um novo capítulo.

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Anteriormente, o irmão da influenciadora havia sido absolvido porque a Justiça entendeu que as provas não sustentavam uma condenação. No entanto, a vítima, indentificada como Rauriceia Martins da Costa, recorreu a decisão e conseguiu reverter o resultado do julgamento.

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Sobre o caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás, o episódio ocorreu durante uma festa, realizada em abril de 2023, em Jussara. A vítima afirmou que em um dos episódios, o empresário colocou a mão dentro da calça dela e tocou suas partes íntimas sem consentimento.

Ao reexaminar o caso, a Justiça concluiu que o episódio ficou comprovado pelas provas do processo. Já a segunda acusação, continua sem condenação por falta de provas suficientes.

A condenação vai contra ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que defendia a manutenção da absolvição. Antes da decisão, William chegou a ter a possibilidade de obter a suspensão condicional do processo, mas a defesa recusou a proposta.

As investigações iniciaram depois que a vítima procurou a Polícia Civil, em abril de 2023, para denunciar o suposto abuso durante a festa.

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