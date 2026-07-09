Virginia Fonseca vira alvo de ação no MP por divulgar bets

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Virginia Fonseca se envolveu em mais uma polêmica devido a divulgação de bets, as famosas casas de apostas, em seu perfil do Instagram. A influenciadora digital está sendo processada pelo Ministério Público do Distrito Federal com suspeita de práticas abusivas.

De acordo com dados contidos na ação civil pública, divulgados pelo g1, a famosa teria apresentado indícios de “práticas abusivas, retenção sistemática de valores e imposição de metas de apostas aparentemente inatingíveis” na divulgação da plataforma Blaze, que é alvo principal da investigação.

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O MP recebeu um relatório técnico com mais de 42 mil reclamações registradas contra a plataforma e a influenciadora. As denúncias incluem casos de retenção sistemática de valores depositados, bloqueio de contas e apresentação de justificativas genéricas.

A ação, que teve suas apurações iniciadas desde 2023, visa defender indivíduos em situação de hipervulnerabilidade econômica, atraídos por uma “promessa ilusória de 'renda extra' e pela identificação afetiva com as figuras públicas contratadas”.

Exigências do MP

Como forma de conter os danos causados pela Balze, o MP implementou algumas exigências à empresa. Tais como uma indenização por danos morais coletivos, em valor não inferior a R$ 120 milhões.

Além da retirada de publicidades que prometem lucros fixos, assegurem ganhos ou sugiram renda extra para os consumidores, e o custeio/veiculação de campanha de contrapropaganda educativa sobre os riscos do jogo, juntamente com os direitos do consumidor.