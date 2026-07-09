Causa da morte de ex-vocalista da Cavaleiros do Forró é revelada

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A causa da morte de Neto Araújo veio à tona na web nesta quinta-feira, 9. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci, o ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró sofreu um infarto fulminante.

O motivo foi atestado na certidão de óbito do artista, que faleceu na última quinta-feira, 2, aos 42 anos. O anúncio do ocorrido causou grande comoção nas redes sociais das bandas da qual o artista fez parte.

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“A memória que permanece é a de um artista apaixonado pela música, de um companheiro querido e de alguém que deixou sua marca através do talento, do sorriso e da alegria que levava por onde passava”, escreveu o grupo Collo de Menina, o qual ele atuava recentemente.

“Sua história seguirá viva na Collo de Menina e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, completou a nota, que recebeu diversos comentários de lamentação dos fãs do artista.