Neymar compra iate de luxo avaliado em R$ 120 milhões

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Neymar comprou umnovo iate de luxo avaliado em cerca de R$ 120 milhões. Batizada de Enejota, a embarcação possui cerca de 800 m² de área, seis suítes e um heliponto.

A embarcação que começa a fazer parte dos bens luxuosos do jogador brasileiro, é um design exclusivo do superiate assinado por Fernando Almeida e executado pela SuperYachts.

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O barco de grande porte é equipado com quatro motores Caterpillar de 1.450 hp cada, permitindo alcançar uma velocidade máxima de 20 nós, cerca de 37,04 km/h.

Tudo sobre o iate de Neymar

O iate construído no Brasil partiu de Fortaleza, no Ceará, e passou por Recife, em Pernambuco, com destino final para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O litoral de Santa Catarina também é considerado um possível local de ancoragem.

Com estrutura luxuosa, o Enejota oferece um ambiente de alto padrão. Além disso, a presença de um heliponto adiciona exclusividade para o acesso rápido à embarcação.

Veja fotos do iate: