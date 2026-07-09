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INÉDITO

Documentário sobre a Marcha das Mulheres Negras terá estreia em Salvador

Evento com a entrada gratuita celebra o lançamento nacional do filme

Alice Paulilo
Por
Marcha das Mulheres Negras terá documentário lançado em Salvador
Marcha das Mulheres Negras terá documentário lançado em Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Salvador sediará o lançamento do filme 'Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras', na próxima terça-feira, 14, às 19h30, no Cine Glauber Rocha.

Antes da exibição, haverá a apresentação do estudo 'Da Marcha ao Bem Viver: uma década de avanços, desafios e disputas pelos direitos das mulheres negras no Brasil', desenvolvido pela Gênero e Número, Observatório da Branquitude e Oxfam Brasil.

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Na pesquisa é feito o cruzamento de dados e depoimentos que analisam o cumprimento das metas da Carta da Marcha de 2015, servindo como ferramenta para pensar no futuro das políticas de reparação e justiça racial no país.

Como fechamento do evento, acontecerá um bate-papo com Keise Helena, jovem feminista que participou pela primeira vez do ato em 2025, e com integrantes da equipe técnica do documentário.

Enredo

O filme se constrói com base no depoimento de três protagonistas que representam diferentes momentos da trajetória dos quase 11 anos de existência da Marcha das Mulheres Negras.

A história conecta o passado com o presente do movimento, resgatando o contexto dos 10 anos que separam a primeira ação de Brasília, em 2015, do segundo grande momento, em novembro de 2025.

As mulheres que protagonizam o documentário são:

  • Juliana Gonçalves: Jornalista e ativista que fez da mobilização uma pesquisa acadêmica;
  • Valdecir Nascimento: Uma das principais articuladoras da primeira Marcha em 2015;
  • Keise Helena: Jovem feminista e estudante do curso de Ciências Sociais, que viveu as ruas pela primeira vez em 2025.

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  • Lançamento do documentário 'Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras' é fruto de uma pesquisa inédita sobre os desafios e avanços da luta feminista e antirracista no Brasil;
  • Acontecerá na próxima terça-feira, 14 de julho, às 19h30;
  • O Cine Glauber Rocha, na praça Castro Alves, em Salvador-BA, será sede do evento;
  • A entrada é completamente gratuita e a retirada dos ingressos será a partir das 18h30 na bilheteria do local.
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documentário Marcha das Mulheres Negras Salvador

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