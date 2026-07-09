INÉDITO
Documentário sobre a Marcha das Mulheres Negras terá estreia em Salvador
Evento com a entrada gratuita celebra o lançamento nacional do filme
Salvador sediará o lançamento do filme 'Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras', na próxima terça-feira, 14, às 19h30, no Cine Glauber Rocha.
Antes da exibição, haverá a apresentação do estudo 'Da Marcha ao Bem Viver: uma década de avanços, desafios e disputas pelos direitos das mulheres negras no Brasil', desenvolvido pela Gênero e Número, Observatório da Branquitude e Oxfam Brasil.
Na pesquisa é feito o cruzamento de dados e depoimentos que analisam o cumprimento das metas da Carta da Marcha de 2015, servindo como ferramenta para pensar no futuro das políticas de reparação e justiça racial no país.
Como fechamento do evento, acontecerá um bate-papo com Keise Helena, jovem feminista que participou pela primeira vez do ato em 2025, e com integrantes da equipe técnica do documentário.
Enredo
O filme se constrói com base no depoimento de três protagonistas que representam diferentes momentos da trajetória dos quase 11 anos de existência da Marcha das Mulheres Negras.
A história conecta o passado com o presente do movimento, resgatando o contexto dos 10 anos que separam a primeira ação de Brasília, em 2015, do segundo grande momento, em novembro de 2025.
As mulheres que protagonizam o documentário são:
- Juliana Gonçalves: Jornalista e ativista que fez da mobilização uma pesquisa acadêmica;
- Valdecir Nascimento: Uma das principais articuladoras da primeira Marcha em 2015;
- Keise Helena: Jovem feminista e estudante do curso de Ciências Sociais, que viveu as ruas pela primeira vez em 2025.
Agenda
Leia Também:
- Lançamento do documentário 'Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras' é fruto de uma pesquisa inédita sobre os desafios e avanços da luta feminista e antirracista no Brasil;
- Acontecerá na próxima terça-feira, 14 de julho, às 19h30;
- O Cine Glauber Rocha, na praça Castro Alves, em Salvador-BA, será sede do evento;
- A entrada é completamente gratuita e a retirada dos ingressos será a partir das 18h30 na bilheteria do local.