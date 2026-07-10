Ex da mãe de Neymar pede nova chance após confusão na web

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O ex-companheiro da mãe de Neymar, Tiago Ramos polemizou após postar um pedido de reconciliação nas redes sociais. O relacionamento do casal foi marcado por idas e vindas e discussões explosivas que movimentaram a web.

Em publicação nas redes sociais, Tiago compartilhou uma imagem de Nadine Gonçalves pedindo para reatar o namoro.

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“Realmente eu não acredito que a gente nunca mais vai se encontrar, mas te digo algo: eu te amo. Me faz feliz de novo, por favor!”, escreveu o modelo.

Polêmicas do relacionamento

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves viveram um romance em 2020, que terminou pouco tempo depois marcado por polêmicas.

Uma das ocasiões mais graves envolvendo o casal ocorreu em Santos, no litoral de São Paulo, quando durante uma briga Tiago teria quebrado um vidro da casa de Nadine por não aceitar o fim do relacionamento. No episódio, ele feriu o braço e precisou ser levado de ambulância ao hospital.

Anos após o término, em 2025, Nadine processou Tiago por ele ter publicado vídeos nas redes sociais acusando-a de traição e de usar os homens. A mãe de Neymar exigiu explicações judiciais, alegando que as declarações ofenderam sua honra.

Desde o fim do relacionamento, Tiago se envolveu em outras confusões policiais na Europa e em reality shows, o que aumentou a repercussão na web sobre a associação do seu nome com a família do jogador brasileiro.