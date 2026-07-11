Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

SUSTO

Filho de cantor sertanejo famoso é picado por escorpião

Artista fez um relato sobre o estado de saúde da criança após o ocorrido

Franciely Gomes
Por
Imagem ilustrativa de um escorpião
Imagem ilustrativa de um escorpião - Foto: Ilustrativa | Magnific

Cristiano passou por um verdadeiro susto com seu filho Miguel, de 3 anos de idade. Dupla sertaneja de Zé Neto, o cantor revelou que a criança foi picada por um escorpião no sítio da família, localizado em Fronteira, no extremo oeste de Minas Gerais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Cristiano (@crisznec)

Desesperado, o artista levou o garoto a um posto de saúde próximo, porém o local não tinha o antídoto contra o veneno do animal, fazendo com que ele fosse encaminhado para o Pronto Atendimento de Nova Granada, em São Paulo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DEU RUIM

MC Poze do Rodo é condenado após chamar seguidora de “bolo fofo”
MC Poze do Rodo é condenado após chamar seguidora de “bolo fofo” imagem

PEGO MAL?

Vítima critica pena aplicada em irmão de Virginia por crime grave
Vítima critica pena aplicada em irmão de Virginia por crime grave imagem

MEDO

Ex-mulher de Romário teme perda de bens devido a dívida do senador
Ex-mulher de Romário teme perda de bens devido a dívida do senador imagem

Apesar da tensão, Miguel conseguiu receber o medicamento indicado. “O Miguel tomou o soro, o antídoto, em menos de uma hora, é muito importante isso”, explicou o artista, alegando que o herdeiro está em observação no Hospital da Criança e Maternidade em São José do Rio Preto (SP).

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por ZÉ NETO E CRISTIANO (@zenetoecristiano)

“[Miguel] vai passar 24 horas sob monitoramento, que é o padrão quando é uma picada de escorpião. Então a criança fica sob o monitoramento intenso ali por essas 24 horas, mas ele tá super bem”, concluiu o artista, revelando que Miguel foi picado por um escorpião amarelo, a espécie mais venenosa da América do Sul.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cristiano escorpião Zé Neto e Cristiano

Relacionadas

Mais lidas