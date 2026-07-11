Filho de cantor sertanejo famoso é picado por escorpião

Siga o A TARDE no Google

Cristiano passou por um verdadeiro susto com seu filho Miguel, de 3 anos de idade. Dupla sertaneja de Zé Neto, o cantor revelou que a criança foi picada por um escorpião no sítio da família, localizado em Fronteira, no extremo oeste de Minas Gerais.

Desesperado, o artista levou o garoto a um posto de saúde próximo, porém o local não tinha o antídoto contra o veneno do animal, fazendo com que ele fosse encaminhado para o Pronto Atendimento de Nova Granada, em São Paulo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da tensão, Miguel conseguiu receber o medicamento indicado. “O Miguel tomou o soro, o antídoto, em menos de uma hora, é muito importante isso”, explicou o artista, alegando que o herdeiro está em observação no Hospital da Criança e Maternidade em São José do Rio Preto (SP).

“[Miguel] vai passar 24 horas sob monitoramento, que é o padrão quando é uma picada de escorpião. Então a criança fica sob o monitoramento intenso ali por essas 24 horas, mas ele tá super bem”, concluiu o artista, revelando que Miguel foi picado por um escorpião amarelo, a espécie mais venenosa da América do Sul.